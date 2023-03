PLD asegura Abinader se ha propuesto destruirlo con un MP “que le pertenece”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó este lunes al presidente Luis Abinader de estar detrás de la destrucción de la organización opositora para lo que se estaría apoyando de un Ministerio Público que le pertenece.

«El presidente Luis Abinader, con ese Ministerio Público que le pertenece, se ha propuesto destruir al PLD”, expresa el comunicado leído por el secretario general de ese partido, Charles Mariotti.

«Pero le decimos a él y a todo su gobierno, en el PLD no tenemos miedo», continúa diciendo el comunicado, antes de agregar que «al PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo».

Con respecto a los acontecimientos recientes, el PLD establece que la discusión sobre inocencia o culpabilidad corresponde únicamente a la justicia.

«Nuestra única posición es y siempre ha sido el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación dominicana, en fondo y en forma, siempre respetando la dignidad de los investigados y la presunción de inocencia. Más no podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un Ministerio Público que está actuando como un instrumento de la reelección de Luis Abinader», añade el escrito.

Noticia en desarrollo..

