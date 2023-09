PLD acusa al Gobierno de «permitir» contaminación en Los Negros de Azua al dejar operar barcazas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó este martes al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de supuestamente actuar en contra de su propia misión de proteger al ambiente y salvaguardar los derechos de la ciudadanía al emitir una licencia ambiental para la operación de las barcazas de generación eléctrica que operan en la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo de Azua.

La Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales del PLD explicó que desde el Gobierno presuntamente se pasa por alto los impactos ambientales, económicos y sociales que se generan con la operación de la generadora de electricidad en las barcazas contaminantes en Puerto Viejo de Azua, que representa una grave amenaza para nuestro entorno natural y la salud de las personas.

Texto íntegro:

«PLD Acusa al Gobierno de Permitir Contaminación en Los Negros de Azua»

El pasado jueves 31 de agosto en las barcazas de generación eléctrica que operan en la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Manglares de Puerto Viejo de Azua, se produjo un derrame de combustible por una aparente falla operativa en la gestión de las barcazas; posibilidad que ya había sido advertida por grupos ambientalistas y comunitarios de la zona de Los Negros por el alto riesgo que supondría una planta que opera con el altamente contaminante Fuel Oil No.6 en una zona de amortiguamiento de áreas protegidas que han sido concebidas por su rica diversidad ecológica, abundante vida marina, manglares y aves costeras. Lo peor de todo, es que según un histórico de imágenes satelitales (Planet) aparentemente este no ha sido el único evento en esta zona vulnerable y de considerable importancia ecológica.

Lo más preocupante es que nosotros los ciudadanos nos estamos quedando sin respaldo institucional, ya que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en contra de su propia misión de proteger nuestro ambiente y salvaguardar los derechos de la ciudadanía, emitió licencia ambiental núm. 0482-22 pasando por alto los impactos ambientales, económicos y sociales de este tipo de operación. Además del incumplimiento del debido seguimiento y monitoreo ambiental a este tipo de proyectos a todas luces contaminantes.

La instalación de estas barcazas contaminantes en Puerto Viejo de Azua representa una grave amenaza para nuestro entorno natural y la salud de las personas; entre los riesgos asociados está la de operar con combustibles Fuel Oil No 6 (Búnker 6), que se clasifica como «peligroso» y puede causar cáncer, daños al sistema nervioso y pulmones. Además, estas barcazas emiten óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ruido, vibraciones y descargas de agua caliente que dañan gravemente nuestra salud y ecosistemas acuáticos. Riesgos que ponen entredicho la intención de las palabras expresadas por el ministro Ceara Hatton hace apenas algunos días ante alocución en la feria del libro, donde establecía que “Preservar los ecosistemas costeros y marinos es uno de los principales desafíos del país”, lo que deja comprobado que el gobierno de Luis Abinader, una cosa es el discurso y promesas, y otra, las decisiones y realizaciones que se llevan a cabo.

Necesitamos autoridades que se comprometan con la producción de energía limpia y abandonen proyectos que amenazan nuestra calidad de vida, no podemos seguir saltándose pasos y leyes por presiones mediáticas y complacer algunos amigos del gobierno, la preservación de nuestro entorno natural es un imperativo moral y una responsabilidad que no podemos ignorar.

Hacemos un llamado al ministro Miguel Ceara Hatton de no permitir que este proyecto destructivo continúe, reconsiderando su decisión cancelando la licencia ambiental No. 0482-22. Saque esas barcazas contaminantes de esa zona protegida, priorice la salud de nuestras comunidades y la sostenibilidad ambiental. Es hora de hacer justicia, como establece la constitución y las leyes, asuma su rol legal de preservar y cuidar el medio ambiente por el bienestar de nuestro país, nuestros hijos y sobre todo, las generaciones futuras.

Ing. Alfonso Ureña

Titular Secretaría de Medio Ambiente

Partido de la Liberación Dominicana