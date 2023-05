Plantean Estado provea seguros contra daños a familias que pierden hijos en hospitales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado en derecho médico y legislación sanitaria, Gilberto Objío Subero, lamentó este viernes que el niño Ángel Rodríguez de 8 años de edad, perdiera la vida mientras era sometido a una cirugía de adenoides en un centro médico privado de Punta Cana, provincia La Altagracia, sobre todo porque se trataba de una operación que tiene una tasa mortalidad casi inexistente.

Objío Subero señaló que casos como este ocurren en el sector público, donde niños pierden la vida en operaciones cuya tasa de mortalidad ha sido superada por la ciencia médica y consideró necesario que el Estado provea un seguro patrimonial contra daños, para garantizar que las familias que se sirven del sistema dominicano no sean doblemente victimizadas.

“Si eso le pasó a Ángel en un centro especializado, qué le ocurre a las familias que llevan sus niños a los hospitales públicos y pierden la vida en operaciones que la ciencia médica ya ha superado la mortalidad; cuando este tipo de eventos acontecen en el sector público el Estado no le tiene una respuesta y los afectados a la hora de tener que superar su pesar, tendrán que iniciar un proceso tortuoso y largo para reclamar en justicia”, expuso.

Objío Subero fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Las personas de bajos recursos van al sector público porque no tienen recursos, si allí sufre un daño tampoco tendrá recursos para recurrir a un sistema judicial robusto, que los proteja y sancione a los culpables, no tanto para recibir algún tipo de compensación porque esa no es la naturaleza del dolor humano, sino para que no le pase a otro semejante”, sumó.

Asimismo, consideró necesario que los seguros patrimoniales de responsabilidad contra daños se vuelvan una parte normal del Estado dominicano, tanto para las familias como para los agentes que prestan el servicio porque representan al propio Estado.

“Si el Estado dominicano no le provee un seguro contra daños a sus agentes prestadores de servicio, continuaremos no solamente victimizando a las familias de las personas que sufran malas prácticas médicas en el sector salud, que generalmente son los más desposeídos, sino que también los revictizaremos cuando vayan al sistema de justicia, porque los haremos tener que cursar años de justicia”, expresó.

Aseguró que cuando haya entidades aseguradoras que se encarguen no solamente de responder al afectado, sino de verificar si los protocolos se cumplieron a los fines de ver si hay cobertura, habrá un incentivo natural a la mejoría del sistema

“El médico o el centro médico que no quiera correr con las consecuencias patrimoniales de reparar el daño, pondrán mayores y mejores esfuerzos en que el estándar de calidad, que los protocolos se cumplan”, acotó.

