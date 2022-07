Plantean discurso político debe dejar negatividad y mejor aborde solución de problemas nacionales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El sociólogo Alejandro Abreu afirmó este jueves que la iniciativa ‘Mayoría Constructiva’ nace con el propósito de que el discurso político eleve su nivel, que no solo plantee una visión pesimista y negativa del país, sino que aborde los temas que son de importancia para la nación y sus soluciones.

“Es una necesidad renovar el discurso de los políticos, porque a veces escuchamos en los medios de comunicación y da la impresión que en el país no se puede vivir, que hay que irse de aquí, lo que no es así, aunque no niego que haya problemas que es necesario enfrentar”, expresó Abreu, durante una entrevista en el programa el “Sol de la Mañana”.

El profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y coordinador general de “Mayoría Constructiva”, citó entre los temas que el país debe abocarse a abordar están el problema de la falta de oportunidad especialmente para los jóvenes que ni trabajan ni estudian y las mujeres madre solteras.

Abreu manifestó que esos son temas prioritarios que tratará ‘Mayoría Constructiva’, por considerarlos relevantes, y que la sociedad debe convertirlos en trascendentales, porque atraviesan todo el Estado y la gestión pública, para superar la deuda social acumulada en República Dominicana.

Con relación a esos temas y otros que están pendientes, el sociólogo entiende que es necesario tener una política y gerencia efectiva y sostenida, que involucre a los diversos sectores sociales.

Abreu sostuvo que ‘Mayoría Constructiva’ también busca resaltar los buenos ejemplos, públicos y privados, sin negar las carencias y problemáticas existentes.

Indicó que la iniciativa tiene el objetivo de proponer soluciones alternativas, para los diferentes aspectos de la política nacional, como la reforma institucional, en desarrollo por iniciativa del Presidente Luis Abinader.

Alejandro Abreu resaltó que ‘Mayoría Constructiva’ a pesar de ser una iniciativa de recién creación, está teniendo impacto, a días de su convocatoria.

Sobre “Mayoría Constructiva”

“Mayoría Constructiva” es una corriente de opinión que confronta la negatividad y el pesimismo que debilita a la sociedad y que participará en la defensa del patrimonio público y la inversión empresarial social y ecológica sustentable.

Además de Abreu, quien tiene experiencia partidaria y de servidor público, el comité gestor lo forman el psicólogo y comunicador Andrés Martínez, director ejecutivo, el ingeniero Manuel Matos, director Administrativo, Rosalina Camilo, Edward Caraballo, Marinín Rodríguez, Francisco Regalado, Ricardo Mojica y Francisco Morillo, entre otros.

