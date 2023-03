«Plantadas» gana el premio del público en el Festival de Cine de Miami

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El largometraje histórico «Plantadas», que retrata a un grupo de mujeres que apoyaron a los primeros opositores al líder cubano Fidel Castro y acabaron presas, ganó el premio del público del Festival de Cine de Miami, anunció este lunes la organización del evento.

A la película premiada dirigida por Lilo y Camilo Vilaplana, y rodada en Miami (EE.UU.), le siguieron «Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe», primer largo del estadounidense Aitch Alberto y «Febrero», ópera prima del cubano-estadounidense Hansel Porras García.

En el apartado de documentales, el público se decantó por la coproducción cubano-española «El caso Padilla», de Pavel Giroud, mientras que «El trueno y el viento», del cubano-estadounidense Jorge Solino y «The Disappearance of Shere Hite», de la estadounidense Nicole Newnham, se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El cortometraje «Save The Flea», de Michael J. Ruiz-Unger, fue el ganador del público en esta categoría, seguido de «Brownsville Bred», de Elaine Del Valle y «Python Huntress», de Nicholas Orris y Matt Deblinger.

Con el premio del público, «Plantadas» sumó un nuevo galardón en el festival de Miami de este año, que el domingo concluyó su 40 edición. La producción de Lilo Vilaplana y su hijo Camilo se hizo con el premio Knight Made in MIA en la categoría largometrajes, compartido con «Febrero».

El principal galardón del festival, el Premio Knight Marimba, recayó en la española «As Bestas», de Rodrigo Sorogoyen, que ya había arrasado en la pasada edición de los Premios Goya que otorga la Academia de Cine española al llevarse nueve estatuillas.

Tal como dio a conocer el Festival de Cine de Miami, que es organizado por la universidad Miami Dade College (MDC), «As Bestas» consiguió en este certamen otros dos premios, el René Rodríguez de la Crítica y el Alacrán Music in Film.

Otra de las cintas destacadas en este festival floridano es «Naños», de Emilio Subía, que se llevó el Premio Internacional de Cortometraje de Miami.

La clausura oficial del festival tuvo lugar el sábado, cuando se proyectó «The Lost King», dirigida por el británico Stephen Frears y protagonizada por Sally Hawkins y Steve Coogan, y un día después le tocó el turno a la cinta «Havana Stories», del cubano Eliecer Jimenez Almeida.

La edición de este año programó más de 140 largometrajes, documentales y cortometrajes de todos los géneros, procedentes de más de 30 países, entre los cuales figuraron al menos una decena de estrenos mundiales y siete estrenos en EE.UU.

Los actores Nicolas Cage, John Leguizamo y Diego Luna acudieron a la cita de este año en Miami para recibir sendos premios otorgados en reconocimiento a su trayectoria, al igual que el compositor Nicholas Brittell.

Nicolas Cage, ganador de un premio Óscar y cuyo nombre circuló en Hollywood décadas atrás como posible intérprete de Superman, fue interrogado durante el homenaje que le tributó el festival si participaría en alguna entrega de la franquicia cinematográfica de Marvel.

«No necesito estar en el (universo de Marvel) MCU, yo soy Nic Cage», respondió el icónico interprete, lo que desató sonoros aplausos de los asistentes.

