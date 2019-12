Plan Social visita y ayuda a joven madre con cáncer en Boca Chica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) visitó en las primeras horas de este jueves a la joven Olga Lidia Mártir Cordones, una madre de dos niñas que padece de cáncer de ovario, residente en La Melena de Boca Chica.

La joven de 28 años de edad, quien vive en condiciones de pobreza, había solicitado ayuda para mejorar su salud y condiciones de vida junto a su madre y sus dos hijas, indica un comunicado de esa institución.

Este jueves, recibió la visita de la directora del PASP, quien tan pronto se enteró del caso vía un medio de comunicación, se comprometió a brindarle apoyo con la entrega de los medicamentos a ella y a una de sus hijas que padece de Autismo y sufre de colon.

En ese sentido, Guaba, también entregó a la joven, enseres del hogar como un camarote, una estufa, un cilindro de gas, abanico, entre otros artículos.

Olga Lidia, agradeció la respuesta de la institución del gobierno, y narró cómo ha sido su vida desde que hace tres años les fue diagnosticado un tumor.

“No pierdo la esperanza de recuperar mi salud, soy una guerrera que no se rinde ante nada, que desde que se me habló de la palabra cáncer Dios puso una anestesia en mi corazón, para mí la palabra cáncer no existe”, sostuvo la joven acompañada de su madre y sus hijas.

Guaba, también llevo la buena nueva a la joven, ordenando que se les entregue cada mes una ayuda económica para que se pueda ayudar con los viajes que tienen que dar para recibir su quimioterapia, además de incluirlos en la lista de las personas de escasos recursos que reciben su alimentación de manera fija.

“Un equipo de profesionales de la salud de la unidad médica del Plan Social, estará evaluando también a una de sus niñas, específicamente a la de 5 años, para ver el grado de autismo y del problema de colon, para de esa forma seguir buscando Dios mediante su mejoría y que se pueda sanar. Ese es parte del compromiso de nuestro Presidente de estar cerca con nuestra gente y brindarle el apoyo en todo el buen sentido de la palabra”, sostuvo Guaba.

Este es el segundo caso que en menos de una semana da respuesta la institución del estado, la cual también mantiene en coordinación con el hospital Vinicio Calventi, un programa en el que serán beneficiadas un total de 27 mujeres de escasos recursos que lograron sobrevivir al cáncer de mama.

