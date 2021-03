Plan Social transportará a los adultos mayores a los centros de vacunación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Plan Social de la Presidencia, informó este jueves que está ofreciendo transporte de ida y vuelta para las personas de avanzada edad que no tienen como llegar de forma segura a los centros de vacunación.

La entidad precisó mediante un comunicado de prensa que un personal “debidamente identificado y siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades del Ministerio de Salud”, acuden a los hogares de estas personas para trasladarlos al centro de vacunación que funciona en el Plan Social, donde luego de aplicarle la primera dosis posteriormente son regresados a sus hogares.

“Esto es una bendición porque mi esposo tiene 84 años y no puede caminar, que ustedes me lo lleven a vacunar y me lo traigan, esto no tiene precio, indicó Dulce María, esposa de don Rafael Lagares del sector Los Mina de la capital.

De su lado, el señor German Vargas, de 80 años, agradeció al gobierno tomar en cuenta a ese sector que dice es muy vulnerable a la pandemia. “Con este gran paso nos sentimos protegidos porque la mayoría de nosotros a veces no puede caminar”, precisó.

A la fecha, la institución que también ofrece asistencia permanente a las instituciones sin fines de lucro, ya ha aplicado la primera dosis contra el covid-19, a un