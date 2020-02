Plan Social inicia gratis 8va jornada de reconstrucción de mamas por cáncer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como parte del inicio de la 8va jornada de reconstrucción de mamas mastectomizadas, dirigidas a las féminas que han sobrevivido a esa peligrosa enfermedad, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, PASP, comenzó este lunes a recibir las solicitudes de las pacientes, cuya recepción permanecerá hasta el miércoles 26 de febrero.

Los documentos son entregados vía la unidad médica, ubicada en la sede central de esa institución del estado, la cual posteriormente procederá a evaluar la realidad socioeconómica de cada una de las solicitantes, debido a que la jornada, cuyos procesos quirúrgicos serán realizados en coordinación con el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, está dirigida a personas de escasos recursos.

La directora del Plan Social, Iris Guaba, informó que desde que el gobierno central inició estas jornadas, ya suman 107 las mujeres de escasos recursos que han sido intervenidas quirúrgicamente de forma gratuita, luego que los médicos que las evaluaron, determinaron la necesidad de la cirugía.

“A la mayoría de las mujeres que se les han estado ofreciendo ese apoyo, son también madres de familia que sufren las consecuencias de los trastornos psicológicos y baja autoestima que dejan como secuela haber sobrevivido a un cáncer de mama y extirpación de uno de sus senos y otras consecuencias, lo que nos motiva plenamente a seguir ayudando para que esas luchadoras puedan superar esos traumas y dolencias.”

Entre tanto algunas de las féminas que han sido beneficiadas con el proceso sin costo alguno, agradecen al gobierno central, debido a que afirman ninguna tenían los recursos necesarios para someterse a ese tipo de cirugías, cuyos costos oscilan entre los 3 mil 500 y 5 mil dólares, dependiendo el caso.

Explican que estas cirugías no se pueden definir como estéticas en el contexto en que la gente normalmente la conoce, ya que no son por belleza ni vanidad, si no para recuperar su salud y sobre todo la estabilidad emocional de ellas y sus familias.

Luego de agotar el proceso evaluativo, las cirugías serán practicadas el 7 de marzo del año en curso, en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, ubicado en la avenida San Vicente de Paúl, en Santo Domingo Este.

La acción que se realiza cada año, forma parte de los planes sociales que ejecuta el gobierno central que encabeza el presidente Danilo Medina, a través del PASP.

