Placeteros marchan en contra de la presa y en defensa de los ríos Bao y Jagua

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAJOMA- Cientos de residentes de Las Placetas se dieron citas en una marcha en el centro del pueblo, para solicitar la desestimación de la presa de esa comunidad y para que se preserven los ríos Jagua y Bao.

En la caminata, que inició pasada las 11:00 de la mañana, participaron los Placeteros que viven en Estados Unidos y están de vacaciones de verano en el país y representantes de los que viven en Santiago de los Caballeros y otros municipios.

En el documento leído frente a la multitud por Elissa Mariel Núñez, dice que “Conscientes de nuestro rol como ciudadanos preocupados por Las Placetas, por los pueblos de La Sierra y nuestro país e inspirados en las ideas de Duarte y Los Trinitarios, y el ejemplo de Jesús el hijo de Dios, que murió en la cruz por todos nosotros, presentamos ante ustedes a Placeteros en defensa de la naturaleza para luchar y proteger el Medio Ambiente y sobre todo nuestros ríos Bao y Jagua en contra de la presa.”

Agregan que rechazaran y evitarán a como de lugar, el intento de entregar los ríos Jagua y Bao a intereses que buscan enriquecerse, en base a la destrucción de los recursos naturales de esas montañas.

Dicen que no aceptarán que La Sierra y en la provincia de Santiago los Pilatos, vendan sus recursos, como supuestamente pretende el director de esta Junta Distrital.

Señalan que “traidores pretenden destruir el Parque Nacional Armando Bermúdez, violando la Constitución, la Ley 64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (Ley No. 202-04), a la misma que juraron cumplir y respetar”.

Informaron que de acuerdo a una investigación realizada por Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP), Estados Unidos ha destruido más de 1700 presas desde el 2012 hasta la fecha por los graves daños que esta provocan a los ríos.

Asimismo, dijeron también que ellos saben que los ríos Bao y Jagua han perdido más del 50% del caudal en los últimos 20 años, lo que impide la sostenibilidad de una presa como esta y como muestra se tiene la experiencia en la misma Sierra, de la Presa Pinalito en el río Tireo y la presa de Monción sobre el río Mao.

“Nosotros agotaremos hasta nuestros últimos recursos en defensa de nuestros ríos, para que se haga justicia y se evite este crimen y el próximo 28 de Julio estaremos en el Palacio de Justicia de Santiago, que el Juez le diga NO a este crimen, no a este atentado, NO a este ecocidio y NO a la presa de Las Placetas” agregaron.

Se recuerda que desde el anuncio del gobierno de retomar el proyecto en abril del 2021, se han realizado diferentes manifestaciones en Jánico, Sajoma, Santiago, Estados Unidos y ahora en Las Placetas para detener el proyecto que busca represar las aguas de Bao y Jagua.

Relacionado