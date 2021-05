Pitcheo de Yankees ha dado giro dominante en la temporada de Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Al inicio de la temporada, las populares proyecciones PECOTA daban como mejor pitcheo para la Liga Americana a los Yankees de Nueva York. Esto en un inicio parecía difícil de creer. Con Luis Severino lesionado, Corey Kluber con muchas dudas, Jameson Taillon regresando de lesiones, Domingo Germán volviendo de una suspensión…en fin, tarea nada fácil. Muchos pedían a gritos firmar abridores, pero hoy, los Bombarderos amanecen de líderes en muchos departamentos de pitcheo en el mejor béisbol del mundo.

Primeros en efectividad, blanqueadas, ponches, menos boletos otorgados y son además el equipo al que menos le batean, estas entre otras estadísticas, muestran el total que dominio que están teniendo los brazos de los serpentineros del Bronx. Si esto pareciera poco, se reportó el sábado que Luis Severino, comenzará muy pronto a lanzar en partidos reales de ligas menores.

Severino fue operado de su hombro en febrero del pasado año, perdiendo de esa forma toda la contienda del 2020. La última temporada en la que Sevy tuvo acción, dejo números de 1-1, con efectividad de 1.50, eso fue en 2019. En esa contienda, solamente pudo tener acción en tres partidos.

La última campaña completa fue en 2018, donde estuvo muy cerca de ganar 20 juegos (19) y promedió para 3.39, con 220 ponches en 191.1 entradas de labor durante 32 salidas.

Del quisqueyano tener una buena rehabilitación en los próximos encuentros que lance en las menores, la pregunta sería qué piensa hacer Aaron Boone con la rotación abridora.

¿A quién saca Boone del quinteto inicial? ¿Será que decide ir con seis abridores?

No parece ser una mala idea lo de los seis lanzallamas en medio de la temporada. Brazos como el de Kluber lo agradecerían, el derecho ex ganador del premio Cy Young, parece haber encontrado su forma con los Bombarderos y la mejoría se veía incluso antes del no hitter contra Texas. Taillon que ha sufrido muchas lesiones y par de operaciones en su carrera, también tendría más descanso. Sin embargo, no ha existido ningún tipo de declaración de Boone sobre esta hipótesis.

En caso de tener que elegir uno abridor para pasar al bullpen, pienso que la opción es Taillon, ya que, de los cinco, es quien menos resultados ha tenido hasta el momento, aunque se vio bien en su salida del domingo frente a los Medias Blancas.

Sea lo que sea, el cuerpo de lanzadores de los Yankees parece estar superando todo pronóstico, y hoy, amanecen a sólo medio juego de los Medias Rojas y Rays que ocupan el primer lugar. Del 31 de mayo al 3 junio, los Bombarderos chocarán con Tampa y del 4 al 6 con Boston. Algo me dice que esos siete partidos van a ser como para no dormir en una semana y tener a mano sus pastillas de presión arterial en caso que sean necesarias.

