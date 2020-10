Pippen cree que LeBron aún tiene algo que demostrar en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL,- 17 años en la NBA, 10 Finales y 3 anillos (pueden ser cuatro en dos semanas). Ese es a muy grandes rasgos el recorrido de LeBron James en la Liga. Los números no engañan. El Rey ha hecho de todo en la NBA y al nivel de uno de los mejores de la historia. ¿Es suficiente? No para Scottie Pippen. El ex jugador entiende que la estrella de los Lakers aún debe probar su valía en un aspecto específico.

“No le quito mérito alguno a los Lakers ni a LeBron consiguiendo llegar a su décima final, pero él aún tiene que demostrar que puede liderar a un equipo por sí mismo”, explica a Forbes de cara a las Finales que esta noche empiezan a disputar los californianos ante Miami Heat.

Pippen parece hacer referencia a la vieja historia de que LeBron haya montado súper equipos a su alrededor para ganar. En Miami, donde logró sus dos primeros campeonatos, contó con la compañía de Dwyane Wade y Chris Bosh. De vuelta a casa, en Cleveland, le acompañaron otros dos All-Star como Kyrie Irving y Kevin Love. En el presente, Scottie sitúa a Anthony Davis por delante de James respecto a la importancia de ambos en ataque. “Creo que Anthony Davis ha demostrado que es más valioso para ellos en el lado ofensivo”.

Miami, su favorito

Centrándose en la que es una final inédita en la NBA, Pippen cree que los de Florida llegan algo mejor al momento decisivo. “Pienso que va a ser una gran serie. Desde mi punto de vista Miami tiene un poco de ventaja. Creo que la gente está pasando por alto lo bien que han jugado y su estilo de juego. Le doy mucho crédito a la forma en la que los Lakers han jugado en defensa, pero creo que Miami está listo para el desafío. Tienen jugadores que están jugando con un altísimo nivel de confianza en estos momentos”, finaliza.