Pippen contra Michael Jordan: Era un jugador horrible hasta que llegué a Bulls; alaba a LeBron

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- La relación de Scottie Pippen y Michael Jordan va de mal a peor. Y es que a través de una entrevista, el antiguo Bulls, Scottie Pippen, aseguró que Michael Jordan era un jugador horrible de ver antes de que él llegará al equipo en el 1987.

“He visto a Michael Jordan jugar antes de que yo llegara a Chicago Bulls. Era un jugador horrible: todos uno contra uno, todos malos tiros. De pronto, nos transformamos en un equipo y comenzamos a ganar… y todos se olvidaron de quién era”, comentó Pippen, uno de los miembro de la mortal dupla Jordan-Pippen que consiguió seis anillos y que hoy en día, no se muestran rastros de esa relación.

El siete veces All-Star consideró que él fue quien hizo a los Bulls un equipo capaz de competir por el campeonato, ya que con su llegada al equipo rojo, estos empezaron a ganar, ya que Jordan tenía mala técnica de juego, según la entrevista realizada por el podcast Gimme The Hot Souce.

No todo fue acerca de MJ. También habló de LeBron James, el 4 veces MVP quien se define a sí mismo como “Rey”, ya que es su usuario en su cuenta de Instagram.

Comentó que LeBron será el mejor jugador “estadísticamente hablando que haya jugado nunca al baloncesto, no hay comparación, entonces, ¿eso lo hace el mejor jugador que haya jugado? Lo dejaré para debatir (…) nuestro deporte es uno de equipo y un jugador no lo puede hacer todo”.

Se recuerda que LeBron, en su larga carrera, ha roto y empatado varias estadísticas, superando al propio Jordan. Es el único jugador en la NBA con más de 38 mil puntos, más de 10 mil asistencias y rebotes. Eso lo convierte en el máximo anotador de la liga y el cuarto con más asistencias. Además, ha ganado cuatro campeonatos, pero ha sido derrotado en seis.

Por otra parte, Michael Jordan nunca ha perdido una final de la NBA, llegado seis veces a esta estancia y terminando victorioso en todas.

Dichos comentarios ha causado un revuelo en las redes sociales, pero no es la primera vez que Pippen arremete contra Jordan. Cuando se publicó la serie acerca de la historia del 23 de los Bulls, títulada The Last Dance, se acentuó la diferencia entre ambos.

“Los últimos dos episodios, al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin darnos demasiada importancia ni a mí ni a mis compañeros”, comentó Pippen.

“Ahora aquí estaba yo, en mis cincuenta y tantos, diecisiete años desde mi último partido, viéndonos ser degradados una vez más. Vivirlo la primera vez fue lo suficientemente insultante”, agregó.

Por si fuera poco, el año pasado se hizo oficial la relación entre la madre de cuatro hijos de Pippen, su ex pareja Larsa (48 años), con el segundo hijo de Michael Jordan, Marcus (32 años). La fémina lo hizo publicando una foto con Marcus, con el famoso dorsal 23 detrás de ambos.

