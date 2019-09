Pintan de negro casa nacional del PNVC en rechazo de presidencia Juan Cohen

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras resultar reelecto Juan Cohen como presidente del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), desaprensivos pintaron de negro la casa nacional de esta organización política agregando en las paredes frontales mensajes que expresan rechazo de Cohen frente de esta institución.

“Juan Cohen es un corrupto los $52 millones que la JCE entregó no sabemos dónde están” , “en este partido los delincuente no son admitidos”, “el PNVC no se vende” , dicen los mensajes pintados en la pared del PNVC.

Se recuerda que la XXXIX Asamblea Ordinaria del Partido Nacional Voluntad Ciudadana para conocer la modificación de sus estatutos y elegir las autoridades del Directorio Central Ejecutivo, que incluye a su presidente, concluyó a sillazos y con personas heridas, en el hotel Sheraton.

Así se puede ver en un vídeo en las redes sociales, que se hizo viral en la que se ven a los dirigentes de la citada organización, que anteriormente tenía el nombre Partido Nacional de Veteranos y Civiles, enfrentarse.

Relacionado