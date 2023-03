«Pinocchio», de Guillermo del Toro, óscar a la mejor película de animación

«La animación es cine, la animación no es un cadete y la animación está lista para dar el siguiente paso, ya estamos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación», apuntó el cineasta tras recibir el premio de manos de los actores Dwayne Johnson y Emily Blunt.

El mexicano agradeció a Netflix, plataforma de la cinta, y dedicó el premio a su esposa, sus hijos y sus difuntos padres.

«Pinocchio» es uno de los proyectos más personales del mexicano y hacerla le tomó la mitad de su carrera como cineasta por el esmero artesanal que le tomó hacer un filme de animación foto a foto («stop-motion»).

Y le está trayendo también muchas alegrías, pues antes de subir a recibir la tercera estatuilla dorada de su trayectoria, Del Toro fue vencedor con este filme en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los Annie Awards y los BAFTA, entre otros.

El mexicano regresó a los Óscar tan solo un año después de que su filme «Nightmare Alley», recibiera una nominación a mejor película, aunque desde 2018 -con «The shape of water»-, el director no había vuelto a tomar entre sus manos un nuevo óscar.

Del Toro venció a las cintas «Turning Red» de Domee Shi; «Puss In Boots: The Last Wish», de Joel Crawford y Januel Mercado; «The Sea Beast» de Chris Williams, y «Marcel The Shell With The Shoes on», de Dean Fleischer Camp.

«Pinocchio», una coproducción entre Estados Unidos, México y Francia, también fue dirigida por Mark Gustafson y está basada en el cuento clásico de Carlo Collodi, pero ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

En la cinta Del Toro hace una oda a la desobediencia y la narrativa navega entre la dualidad de la vida y la muerte.