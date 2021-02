Pink Golf Tour DR concluye con éxito su cuarta temporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pink Golf Tour DR, el único tour femenino en el país, despidió por todo lo alto su cuarta temporada, dando a conocer sus campeonas y subcampeonas 2020 con un evento de premiación virtual donde reinó el espíritu festivo y alegre de las damas golfistas locales.

El Tour que lleva 4 años realizándose y es actualmente avalado por la Federación Dominicana de Golf , ha logrado unificar la comunidad de damas de todo el país para ponerlas en competencia, y el pasado año 2020 lograron reinventar su formato para mantener sus tradicionales 4 paradas anuales, logrando así poner en acción a más de 150 golfistas del país y cumplir una bella obra benéfica a beneficio del hogar de paso “Ángeles” para niños especiales de la ciudad de Santiago al cual aportaron juguetes estimulantes y una silla de rueda eléctrica.

Durante su evento de cierre, que contó con música en vivo, y una particular apertura con trago de bienvenida cortesía de Ron Brugal, interactuaron más de 40 jugadoras de la comunidad PINK, el ambiente Perfecto para premiar a las líderes de la temporada, las ganadoras del ultimo torneo y las golfistas más fieles al circuito con los tradicionales premios a la fidelidad. Además se otorgó la anhelada “Chaqueta Pink” (emblema del Tour) a Angela Smith, por su destacada participación, evolución, compañerismo, entusiasmo y fidelidad al circuito.

Cecilia Rosado fue la campeona de la categoría A, seguida de Judith Díaz como subcampeona; en la categoría AA la campeona fue Ángela Smith y subcampeona Debra Luna; en la categoría B Reyna Ureña quedó campeona y Mirian Francisco Sub- campeona; mientras que en la C Mariel Villalona lideró como campeona y Francia de Batista como subcampeona. Para la categoría D Mayte Díaz fue la campeona y Sandy Ángeles sub campeona y para las novatas Kayla Smith campeona y Laura Smith subcampeona. Todas recibieron saquetas de golf PINK cortesía del patrocinador GV inversiones.

“Quiero felicitar a toda la Directiva por su excelente trabajo realizado. Tenemos gran admiración a PINK como organización, pues durante años han sido ejemplo de organización y esta vez no fue la excepción, quedé gratamente sorprendida con este evento de cierre desde que recibí en casa la invitación hasta la ceremonia de cierre” pertenecer a PINK ha sido siempre una gran experiencia” expresó Modesta Morel, una de las jugadoras del circuito.

En el evento PINK premio también a las ganadoras de la última parada, siendo estas:

Cecilia Rosado y Judith Díaz, primer y segundo lugar Neto de la categoría A; en la categoría AA, el primer y segundo lugar Neto lo consiguieron Angela Schmid Y Debra Luna; el primer, segundo y tercer lugar Neto de la categoría B lo ocupan Reyna Ureña, Karina García y Marina Gelati; para la categoría C, Mariel Villalona, Francia Álvarez y Massiel Gomez, se quedaron con el primer, segundo y tercer lugar Neto respectivamente. Por su parte, la categoría D fue conquistada en primer, segundo y tercer lugar Neto por Mayte Díaz, Sandy Ángeles y Deborah Nogueras; mientras las novatas Kayla Schmid y Laura Schmid quedaron en primer y segundo lugar Neto.

Importantes empresas y marcas apoyaron en 2020 la celebración del tour, entre ellas: La Famosa, GV Inversiones, Bepensa, Brugal, United Brands, Coca cola, Dasani, Powerade, TRIINET, Sued FARGESA, Electrolit, Milk Shake, ontolgel, Martiderm y Cutu.