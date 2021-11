Piñera pide “moderación” y “no polarizar” la segunda vuelta en Chile

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE.- El presidente saliente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, pidió tras los comicios de este domingo “moderación” y “no polarización” en el balotaje presidencial que se disputarán la ultraderecha y la izquierda el próximo 19 de diciembre.

“Quiero pedirles desde el fondo del alma que busquen los caminos de la paz y no de la violencia; de la unidad y no de la división (…) de la responsabilidad y no del populismo, de la moderación y no de la polarización”, expresó el mandatario desde La Moneda, sede de Gobierno.

Con más del 85 % de las mesas escrutadas, los resultados apuntan a que el ultraderechista José Antonio Kast y el diputado de izquierda Gabriel Boric se batirán en la segunda vuelta tras lograr el 28 % y el 25,5 % de los votos respectivamente.

Lejos quedó, con un 12,5 % de apoyo, el candidato del oficialismo y exministro de Piñera, el centroderechista Sebastián Sichel, quien en medio del conteo reconoció su derrota y anunció su retirada temporal de la política.

“Nuestra generación hoy pasa la antorcha a nueva generación que deberá utilizarla con prudencia, con fortaleza y con sabiduría para poder alumbrar los caminos del futuro de nuestro país”, agregó el mandatario.

Se trata de la primera vez desde al retorno a la democracia en 1990 que no estarán presentes en la segunda vuelta los candidatos de los dos grandes bloques: el del pacto centro-derecha (Sichel) y la carta de la centro-izquierda, la democratacristiana Yasna Provoste, que alcanzó un 11,7 % de apoyo.

“Sabemos que Chile necesita cambios, pero cambios con libertad, en paz y con justicia, cambios con responsabilidad y en orden”, afirmó el mandatario tras felicitar a los dos vencedores.

A pesar de todas las diferencias, agregó Piñera, nunca se debe olvidar “el compromiso por construir todos juntos un buen país”.

Tanto Sichel como Provoste fueron desbancados incluso por Franco Parisi, un polémico economista que reside en Estados Unidos y ganó un 13,1 % de preferencia. Con menos votos quedaron el progresista Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, de la izquierda radical.

“Son tiempos difíciles para hacer campañas serias y defender la democracia, que es lo que queremos y en lo que creemos”, expresó el oficialista Sichel, que partió en septiembre como uno de los favoritos pero que se desinfló tras varios tropiezos en los debates.

El sucesor de Piñera, que asumirá el cargo en marzo de 2022, tendrá por delante grandes desafíos como la recuperación económica tras la pandemia de la covid-19, el descontento social latente desde 2019 y la implementación de las normas de la nueva Constitución que comenzó a redactarse el pasado julio, en caso de aprobarse en un plebiscito de salida.

