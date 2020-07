Piloto Marc Márquez reconoce le falta práctica tras caída de moto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), autor del mejor tiempo de entrenamientos en la primera jornada del Gran Premio de España de MotoGP y vigente campeón del mundo, ha reconocido que en su caída quizás le ha faltado algo de práctica para salvarla.

“Tengo que empezar a acostumbrarme, como el año pasado, a que patine de delante, meter el codo, levantar la moto y seguir, pero se me ha cerrado como tantas otras que he salvado, pero no sé por qué”, explica al respecto Márquez.

“Quizá he sido demasiado agresivo y me ha saltado la rueda delantera y ahí no he podido hacer nada, pero he visto que la moto estaba bien y, como estábamos probando una cosa importante, he insistido en arrancar la moto para seguir y he podido volver a rodar en 38”, explica el piloto de Repsol Honda, que reconoce que también estaba probando un nuevo chasis.

“Era un chasis nuevo que se ve desde fuera. Cambia un poco la sensación de la moto, quizá también producto de la caída, pero son cosas muy nuevas y no es lo mismo probar en un test que en un gran premio, pero lo estamos probando”, comenta Márquez, quien recalca que “si lo llevo montado mañana es que me ha gustado”.

En lo que a su lesión se refiere, el campeón del mundo de MotoGP señala que todavía tiene “algo de molestias, como el año pasado con el izquierdo. Siempre dura unos seis, siete u ocho meses la molestia, pero no impide nada encima de la moto”.

Al ser preguntado por el tiempo en el que su hermano Alex ha rodado tras él, Marc Márquez asegura que él hace su entrenamientos “tengo mi plan de trabajo, pero Álex en la última salida hemos coincidido, o no, porque yo no le he visto, y hemos sacado los dos neumático. Quizá su equipo estaba esperando la oportunidad para seguirme. Es lo que tiene que hacer ahora, pero no sólo a mí sino a los otros”, dijo.

“Tiene que aprender lo máximo y como más se aprende es a rueda. Cuando yo empezaba en MotoGP, intenté aprender lo máximo de Pedrosa, siguiéndolo en entrenamientos o en carrera, porque llevaba la misma moto y era el más rápido cuando llegué a Honda. Es lo que tiene que hacer ahora y le ha servido para hacer una buena vuelta. Después del confinamiento y esto, le costará adaptarse y le queda bastante para llegar al nivel de delante”, continuó al respecto de su hermano.

“Las sensaciones son buenas, muy similares a las de 2019, sigue teniendo el principal carácter de moto crítica, fácil de caerse y empuja bastante la rueda trasera a la delantera pero ha habido un cambio de carcasa en los Michelin y hay que saber adaptarse a ello, porque cambia la puesta a punto un poquito”, continúa Márquez.

“En general estoy contento, porque incluso probando cosas estoy al nivel de ritmo de Quartararo y Viñales que quizá son los dos que marcan un poquito de diferencia, aunque hay pilotos como Bagnaia o Miller o incluso Dovizioso también cerca”, comenta el piloto de Repsol Honda.

Marc Márquez lamenta que las carreras tengan que ser a puerta cerrada pues “se respira un ambiente triste. No es un gran premio de Jerez. No es lo mismo pasar por Nieto y Peluqui con las gradas vacías. Siempre que vengo a Jerez soy de los primeros que sale del box, porque me gusta ver las banderas y Nieto y Peluqui lleno. Ahí es cuando sientes más a la gente”.

“Da pena ver las gradas vacías, pero desde aquí me gustaría concienciar a la gente pues he visto imágenes de ayer en la ciudad de Jerez que no deberían producirse ya que tenemos que ser todos responsables”, lamentó Marc Márquez.

“Todos tenemos muchas ganas de correr y de ver motos, pero tenemos que ser conscientes de que esto es grave. Somos los primeros que querríamos correr con público, pero hay que ser responsable”, esgrime el campeón del mundo de MotoGP.

