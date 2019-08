Piloto fallecido en accidente aéreo era hermano comunicador Sergio Carlo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Era hermano del presentador de televisión el piloto que murió esta mañana en una comunidad de esta provincia tras accidentarse la aeronave en la que realizaba trabajos de fumigación.

Se trata de Octavio Adolfo Carlo, de 54 años de edad, quien pilotaba la avioneta matricula HI979, la cual cayó al hacer contacto con un cable del tenido eléctrico, de acuerdo a reportes preliminares.

La avioneta pertenecía a la compañía Fumigaciones Aéreas del Caribe (FUMCA). El accidente ocurrió en la comunidad Los Rielitos.

Técnicos de la unidad de investigación de accidente de aviación del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, se trasladaron al lugar para ampliar las pesquisas en torno a este accidente en donde murió una persona.

En su último mensaje en su cuenta de Instagram, en el día de hoy, Carlo expresó: “¡Oh! Me he desligado de los ásperos bordes de la Tierra y he bailado por los cielos en risueñas alas plateadas. He subido hacia el Sol, y me he unido a la alegría de las nubes atravesadas por su luz — y he hecho cientos de cosas que no habéis soñado jamás — he virado, me he elevado y me he balanceado allí en lo alto, en el luminoso silencio.”

