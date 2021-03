Piloto Carlos Sainz: “La prioridad era acabar, habrá tiempo para jugármela como en McLaren”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz, octavo en el Gran Premio de Baréin en su debut en la escudería Ferrari, explicó que su prioridad en esta primera carrera con su nueva escudería era “acabar la carrera” y dijo que más adelante podrá “jugársela” adelantando como hacía en McLaren.

“Acabar esta carrera era prioridad número uno, ya habrá tiempo de hacer las carreras que hacía con McLaren o jugármela tanto en las primeras vueltas. Ahora toca hacer carreras, coger experiencia, conocer el coche en situación de carrera, en aire sucio, y a partir de ahí nada, si consigo tener este ritmo en las carreras que vienen estaré contento”, analizó en declaraciones a ‘DAZN F1’.

El piloto madrileño acabó la carrera en el mismo puesto en el que la inició, octavo, después de un accidentado comienzo en el que tuvo un leve toque con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y sufrió varios adelantamientos que tuvo que recuperar después.

“Una pena la salida, no he conseguido salir del todo bien, lo he tomado con mucha calma, igual con demasiada, en las primeras vueltas, no conocía el coche con aire sucio y no me dio confianza, iba perdido. Luego cuando se ha asentado la carrera he podido hacer mi ritmo e ir rápido”, explicó.

Sainz se mostró “muy contento” de su rendimiento tras la salida. “He tenido los mejores ritmos de la zona media, para la primera carrera no ha ido mal”, añadió.

De hecho, acabó adelantando de una tacada a Fernando Alonso (Alpine) y Stroll. “Tenía mucho más ritmo que Stroll y Fernando, pero como iban en un ‘trenecito’, era difícil pasarles porque iban pegados, ahí he perdido mucho tiempo porque de ritmo iba mejor, luego cuando he conseguido estar en aire limpio, de ritmo íbamos muy rápidos”, insistió Carlos Sainz, que sumó 4 puntos en Baréin.