Piloto avión de pasajeros más grande que vino a RD con importante recomendación sobre el plástico

Concede una entrevista exclusiva a El Nuevo Diario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El piloto del Airbus 380 que recientemente visitó nuestro país, Carlos Mirpuri, recomendó a la República Dominicana dejar de usar plásticos de un solo uso. El también vicepresidente de la compañía aérea portuguesa Hi Fly comentó que a su llegada a suelo dominicano pudo observar los desperdicios a lo largo de la carretera.

En una entrevista exclusiva para El Nuevo Diario, realizada vía email, también dijo que cerca de ocho millones de toneladas de plásticos terminan en nuestros océanos, lo que equivale a tirar un camión lleno de estos desechos no degradables al mar cada minuto.

El empresario Carlos y su hermano Paulo Mirpuri fundaron la compañía aérea Hi Fly que se dedica al arrendamiento de aeronaves y tripulación (contrato húmedo). En el año 2018 la convirtieron en la primera aerolínea en efectuar vuelos libres de plásticos de un solo uso.

El transportista de arrendamiento húmedo ha reemplazado el plástico con cubiertos, tazas, cucharas, saleros y pimenteros de bambú, mientras que el embalaje para ropa de cama, platos, ollas individuales de mantequilla, botellas de refrescos y cepillos dentales se cambiaron por alternativas compostables, elaboradas a partir de materiales reciclados.

Carlos Mirpuri nació en Angola, África, y dice que lo que más le gusta de República Dominicana es el mar, la arena y la amabilidad de su gente. Explica que al abrir las puertas del avión a su arriba a Santo Domingo sintió la temperatura, lo que califica como algo “mágico”, y lamentó que por las circunstancias actuales estemos encerrados y no se pueda disfrutar de una playa como la de Bávaro.

Otro de sus planes para ayudar al planeta es utilizar en sus aviones combustible alternativo, proveniente de otras fuentes, contrarias al petróleo, además de reducir el consumo y la resistencia.

Los Mirpuri tienen también una fundación sin fines de lucro, la cual se asocia con gobiernos, empresas, comunidades e individuos para abordar proyectos en aviación, investigación médica, conservación de la vida silvestre, artes escénicas, responsabilidad social y conservación marina.

La Fundación Mirpuri trabaja como accionista e inversionista en una investigación de TTxD-Trained Therapeutix Discovery, Inc. (“TTxD”), para tratar el Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (“SDRA”), que podría ser muy eficaz para salvar la vida de los pacientes de Covid-19, en los quienes ya está siendo aplicada.

En cuanto a la situación actual del nuevo coronavirus y la industria aeronáutica, Carlos Mirpuri dijo que la aviación volverá lentamente a una nueva normalidad.

Expuso que las empresas necesitan reinventar su modelo de negocio, reducir las deudas acumuladas e involucrar a los empleados en una nueva relación laboral. Pero, sobre todo, la industria necesita convencer al público en general de que es seguro volar nuevamente.

Sobre la carga y sus dueños

El Nuevo Diario preguntó al piloto del Airbus 380, quiénes los contrataron para traer la carga al país, y en qué consistía la misa, a lo que rehusó responder alegando que las políticas internas de la empresa le impedían ofrecer detalles de esa naturaleza.

Aunque otra fuente reveló a este periódico que parte de la carga que trajo el avión de pasajeros más grande del mundo, se encontraban 7 millones de mascarillas. Los nombres de las empresas que contrataron el avión continúan siendo un misterio para el país.

No es la primera visita del piloto a RD

Carlos Mirpuri ha estado volando a la República Dominicana desde el año 2001, en aviones como el Airbus 330 y A340, específicamente a los aeropuertos de Punta Cana, La Romana, Puerto Plata y Santo Domingo.

En esta ocasión le tocó traer al avión comercial de pasajeros más grande al Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, y expresó que no tuvo dudas de la capacidad que tiene nuestro país para recibir este tipo de aeronaves.

Para dicho vuelo Mirpuri solicitó aterrizar por la pista 17. “La pista es excelente, está bien pavimentada y sus 60 metros de anchos nos hacen sentir cómodos con respecto a objetos extraños (FOD, Foreign Object Debris / Damage) y daños por el chorro reactor de los motores cuando quedan muy cerca del área verde”, expresó.

Concluyó diciendo que: “El rodaje estuvo bien, e incluso, sin seguir la orientación brindada por el personal de tierra, hubiera sido sencilla, así como el estacionamiento. Sin embargo, entendemos que como era el primer vuelo, las autoridades del aeropuerto tuvieron que tomar precauciones adicionales. Pero si volvemos, todo será mucho más simple.”

Mirpuri determinó que el éxito de la operación del Airbus 380 en República Dominicana se debió al profesionalismo y el compromiso de las autoridades aeronáuticas dominicanas, el control de tránsito aéreo y el personal de tierra.

El Airbus 380 consumió alrededor de 200 toneladas de combustible Jet a1, desde China hasta la República Dominicana, tomó la ruta Rusia-Alaska, ya que los vientos son favorables hacia el este.

Hi Fly ha estado en más de una docena de aeropuertos por primera vez con el A380. “Este avión es un imán”, la gente simplemente no puede evitar sentirse abrumada por eso. Mirpuri dijo que siempre son recibidos con aplausos y amabilidad, como fue el caso de Santo Domingo.

¿Volverá el Airbus 380 a la RD?

Carlos Mirpuri dijo que están listos y dispuestos a volver, pero que responden a las solicitudes de los clientes, por lo que esperan tener más solicitudes de este tipo.

Su historia profesional

Carlos Mirpuri inició su carrera en la aviación a los 16 años de edad, su interés por la aviación empezó a muy temprana edad, cuando sus padres lo llevaban a pasear por los jardines del aeropuerto de Luanda, Angola. Voló solo por primera vez cuando tenía 9 horas y 40 minutos de instrucción de vuelo en un avión tipo American Trainer AA-1A.

Hoy en día tiene alrededor de 20 mil horas de vuelo y licencias de Transporte de Línea Aérea de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y de la Unión Europea (EASA, European Union Aviation Safety), para volar aviones de un solo motor y multimotores, helicóptero tipo Robinson 44; aeronaves como el Boeing 737 y los Airbus 320, 330, 340, 350, 380.

Mirpuri no tiene preferencia entre transportar carga o pasajeros, siempre y cuando sienta que cumple con un propósito ya sea llevando suministros médicos a aquellos que lo necesitan o pasajeros en un viaje de vacaciones.

Carlos está volando el Airbus 380 desde el año 2018, cuando Hi Fly lo incorporó en su flota de aeronaves, antes de eso ya estaba volando el A350. El diseño de la cabina de casi todos los aviones de Airbus es casi igual, con la intención de que la transición de un avión a otro sea más fácil.

Su opinión sobre el Airbus 380

El piloto describe al Airbus 380 como un avión fácil y amigable, dice que es su avión favorito, pero señala que a pesar de tener una cabina relativamente pequeña los pilotos deben comprender que tienen más de 500 toneladas de metal en sus manos y esto significa inercia y espacio necesario para maniobrar.

El avión cuenta con cámaras de rodaje y función de navegación en el aeropuerto (visualización del mapa frente al piloto). En realidad, es un avión bastante fácil de maniobrar en tierra, y a excepción de sus enormes alas (80 metros) maneja las calles de rodaje y las curvas cerradas mejor que un Airbus 340-600.

De todas formas Mirpuri confesó que en tierra su ritmo cardíaco aumenta ya que este es un gran avión y, a veces, visitan aeropuertos donde deben ser muy cautelosos.

El Airbus 380 viaja con su barra de remolque a bordo, el mecánico miembro de la tripulación baja al compartimiento de carga desde la cabina de pasajeros del avión, para abrir la bodega y bajar la barra remolcadora, en los aeropuertos donde no la tienen disponible.

Mirpuri comentó que les encantaría y que están listos para adquirir otro Airbus 380 pero que los aeropuertos no han seguido el mismo ritmo que la tecnología y el tamaño de la aeronave.

“Un Airbus 380 es como un Airbus 340 encima de un Boeing 747. Sin embargo, solo hay una cubierta de equipaje. Si el avión tuviera una capacidad de 853 pasajeros (su máximo), el espacio para el equipaje podría ser un problema. Pero la mayoría de los A380 tienen entre 470 y 550 asientos, por lo que realmente no hay una limitación.”

Los largos viajes (más de 16 horas de vuelo corridas) en el Airbus 380 son menos agotadores que en otros aviones, debido a su baja altitud de cabina y humificadores, además de que los alojamientos de descanso de la tripulación a bordo son muy generosos y el sonido dentro de la cabina es casi inexistente.

También hay dos tripulaciones de vuelo a bordo que se dividen las horas de vuelo. En esta ocasión, la tripulación estuvo compuesta por 6 pilotos, 3 tripulantes de cabina, 2 mecánicos, y 7 agentes de carga.

Su opinión Airbus vs Boeing

¨He volado Boeing 727 y 737. Todavía mantengo mi calificación Boeing 737 válida en mi licencia de la FAA. Airbus es un gran producto y también lo son algunos de Boeing. No puedo comentar sobre ellos ya que no los he volado. En el papel, se ven geniales (por ejemplo, el 787) y su economía es un serio desafío para cualquier fabricante. Pero creo que Airbus ha hecho su tarea muy bien y la madurez del Airbus350, su modelo más nuevo, muestra que el fabricante europeo sabe a dónde se dirige y sabe que tiene competencia¨

Experiencias difíciles y divertidas

Una de las situaciones de emergencia que Mirpuri ha manejado en vuelo fue cuando grandes pájaros impactaron el Boeing 737 ADV, después del despegue, en las Islas Azores. De hecho, el nombre de este archipiélago está conectado a este pájaro “Açor”, lo que significa que hay muchos alrededor. Afortunadamente, contrario al incidente aéreo de Hudson, solo perdió un motor.

Dijo que nunca ha tenido una emergencia en el Airbus 380, y tampoco les ha dado problemas de mantenimiento.

Sobre la experiencia más divertida que ha tenido en la aviación comentó que en una ocasión un controlador de tránsito aéreo no respondía a la llamada para una autorización de inicio. Supusieron que estaba durmiendo, así que pidieron a los bomberos que dispararan agua desde el cañón hasta la ventana de la torre. Estaba volando el avión L1011 TRISTAR para entonces.

Expresó que lo que más le gusta de volar es la sensación de estar en la cima del mundo. Dijo que todos los aviones que ha volado (y que ha volado muchos) le dejaron buena impresión, porque siempre respetó las limitaciones de los fabricantes.

Para concluir el piloto de línea aérea citó una frase de la autoría del ingeniero inglés Frederick Henry Royce, el fundador de la compañía Rolls Royce: “Lucha por la perfección en todo lo que haces. Toma lo mejor que existe y hazlo mejor. Si no existe, invéntalo. No aceptes nada casi correcto, o lo suficientemente bueno”. Mencionó que esta era su frase favorita.

Así mismo aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes que están incursionando en la industria aeronáutica hoy en día, aconsejándoles que piensen fuera de la caja. Y que hagan que su profesión merezca el mayor respeto, explicó que para eso hay que comprometerse con los más altos estándares.

