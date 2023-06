Piedrecita en la sandalia

En los momentos actuales, un segmento importante de los habitantes del Planeta Tierra, no cuantificado cabe aclarar, pero, absolutamente estoy muy seguro que debemos considerar una minoría inmensa en relación a los miles de millones que lo habitamos, muestran interés en dar seguimiento, ejecutar interacción, aplicar análisis, etc. con la Inteligencia Artificial {IA} modernísima aplicación de sofisticada tecnología (Ya un tanto vieja para sus creadores…, que son parte de los entes controladores del ORDEN MUNDIAL…, inclusive, la industria cinematográfica se ha hecho eco de forma anticipada sobre algunos de los vaticinios de nuestros días de la ya afamada y, porque no, hasta muy temida aplicación “IA” y; cabe resaltar las frías y preocupantes revelaciones oficiales de algunas potencias mundiales sobre su ultra poder destructivo en la faz de la tierra, con sus creaciones de armas de certera capacidad para asesinar a millones de seres humanos en muy breve lapso (Algunas, se han de apoyar en la IA para mejorar su eficiencia destructiva)… no hay pudor… y seguimos como contaba Alberto… “como mansos al redil…” pero, en fin, lo de la piedrecita en la sandalia no es por la presencia de tan avanzada, trascendental y necesaria tecnología que en su abreviatura conocemos como “IA”; más bien, es por la inmunda y costosísima Gobernación que nos damos el lujo de sostener desde años inmemoriales, reservándonos y acogiendo solo el rol de espectador de gradas con el “cívico derecho” consagrado para escoger libremente inmundicias impuestas con intención convertibles a inmunes a partir de su “coronación cívica” lamentablemente, muy pocos hombres y mujeres en nuestro universo tienen su ánimo, el coraje de hacer valer su vergüenza y su honor, todo apunta a que el cansancio ha vencido; aquí, en nuestro terruño, República Dominicana que es parte integrante del gran malestar social que corroe a la antes llamada “América Morena” eso se calificaría como “una vaina sin valor” “una vaina de pendejos” “una vaina de

tonto iluso” y, no hay que irse muy atrás en el tiempo, pues a partir de la Era de Trujillo, su secuencia maligna aún vive en nuestro día a día con variada etiqueta de modernidad en la producción generalizada de d a ñ o y p e r j u i c i o.

Una piedrecita en la sandalia causa molestia inmensa desde su accidental e indeseada introducción a la suela y pie sujetado por correas; esa misma sensación de malestar, pero peor, se asemeja a nuestra reacción cuando afrontamos situaciones de fuerza mayor, como, por ejemplo:

1. Conocer de una noticia sensacional para cierto núcleo: “Senadores votaron a favor de que la CORRUPCIÓN prescriba tras veinte (20) años”; esto significa que, cumplido ese plazo no se podrá ejercer acción penal sobre el delincuente.

Vaya muestra de lo que estos señores son capaces de hacer en su rol de REPRESENTAR al p u e b l o y en defensa del Honor, de la Decencia, de la Honradez, de la Honestidad… En nuestro signo patrio se inscribe: “DIOS, PATRIA Y LIBERTAD” y, ante esa insólita votación, una pregunta obligada seria; cuál será el nivel de conocimiento, de respeto y de conciencia que tienen los señores senadores, hacia “DIOS, PATRIA…”.

Entre los Diez Mandamientos que consagra la Sagrada Biblia (Parte integrante del Escudo Nacional) y que Dios confió respeto y cumplimiento de todos aquellos que en sus palabras y actos creyeran, se destacan algunos que rezan así: “No codiciaras nada que le pertenezca a tu prójimo” “No presentaras falso testimonio” “No cometerás adulterio” “No robaras” “No mataras” cinco Mandamientos citados que descalifican absolutamente, la votación protectora de los senadores de la República Dominicana a favor de la corrupción (Hay muchísimo casos de corrupción con más de veinte años sin sanción y otros muchos muy próximos a cumplir sus veinte años… también sin sanción) en la fijación de un reducido tiempo límite para aplicarle sanción legal a los autores de esa práctica infame; la corrupción es un delito grave, perverso e imperdonable, su efecto dañino tiene repercusión generalizada en la sociedad… si mereciera consagrarse prescripción legal para sancionarla (Que no lo merece por ser un crimen de grosería extrema) se debiera, para observar algo de solemnidad, respeto e interés de sanción, establecer su prescripción a los Quinientos (500) años.

De la misma forma que se reconoce y se premia toda buena acción cívica de hombre o mujer en favor de su Pueblo (En vida o después de su

muerte) todo acto de corrupción merece sanción legal resolutoria en vida y después de la muerte, de manera que esa marca de ofensa a la Patria se conozca e impacte en sus ramificaciones beneficiarias vivientes.

2. Cuando se plantea en voz de alerta y exhortación de las autoridades oficiales a los ciudadanos a no incurrir en desperdicio del AGUA, hay gran escasez del preciado líquido (Voz de alerta oficial reiterada y apoyada por los medios de comunicación y de opinión publica) y una considerable parte de la población hace caso omiso a la voz de alerta, se burla de la crisis y de las autoridades (A chorro de manguera a presión de AGUA POTABLE lavan el frente de casas-edificios residenciales/comerciales en sus áreas de parqueo vehicular, aceras-contenes… “las escobas son reemplazadas por el agua para mejor diversión y demostración de Poder y Autodeterminación” y, en Semana Santa, a gozar en piletas plásticas rebosadas de AGUA POTABLE y, ni hablar sobre los lavaderos de automóviles formales e

informales…).

Ante el desacato y franco desafío a la autoridad que apela a la sensibilidad, al orden y respeto de la población civil ante el déficit de AGUA, no hay consecuencia, no hay doliente, no pasa nada.

La autoridad oficial no estableció un orden/control a seguir ante la crisis avisada, se limitó a exhortar a ciudadanos “altamente educados y responsables…” y de ahí, caso omiso total (Lógico, ni Guardia ni Policía tenía potestad para llamar al orden a los irresponsables que juegan/desperdician el AGUA, que es vida…). El colapso social parece seguir su avance i n d e t e n i b l e en nuestra media isla.

3. Cuando transitamos por nuestras calles y nos impactan las variadas interrupciones con las que tenemos que lidiar día a día, causando de inmediato efecto de alteración nociva en nuestro estado de ánimo y seguridad física, en circunstancias como estas:

– Aceras rotas con varillas al aire, hoyos, desnivel, arropadas de maleza, etc.;

– Calles sin su debida identificación;

– Calles y avenidas (En sus esquinas) repletas de vendedores ambulantes, de indeseables y abusadores limpiavidrios, de pordioseros/indigentes pidiendo limosna y, todos, representan un serio peligro y entorpecimiento para el libre tránsito vehicular.

El Gobierno municipal y las autoridades de transito saben que estas actividades y acciones en las vías públicas de tránsito vehicular son abusivas y atentan contra la seguridad vial, la salud mental y física de cada conductor/chofer y no HACEN NADA; ni siquiera, a pesar de las recientes noticias de daños causados específicamente por Limpiavidrios (Una muerte y daño material al vehículo del occiso y en otro caso, una conductora muy mal herida y daño material a su vehículo).

Esta malvada e irresponsable condición viene arrastrada desde muy lejos (Desde muchos periodos Gubernamentales pasados) probable, desde finales de la década 1970; merece atención urgente y responsable por parte de nuestras autoridades, ya hay precedente de daños graves; – Una mayoría impresionante de motoristas que transitan por doquier en franca violación de las leyes y normas de tránsito, exhibiendo comportamiento de manejo temerario y desafiante sin que ninguna autoridad con uniforme policial se anime en hacer valer esa condición de “Autoridad para Imponer Orden”.

En cualquier lugar, sin importar hora del día/noche, el peligro y seguro temor ciudadano por un asalto, se apodera del ánimo y quietud de hombre o mujer desde que pone un pie fuera de su hogar, nuestras calles irradian miedo escalofriante… Los motoristas, solos o acompañados, marchan a alta velocidad por vías que les tienen prohibición expresa de transitar, tales como, los Túneles y los Elevados y no pasa nada, la autoridad no ve / no sabe nada, no hay sanción, son intocables; en fin, es un medio de transporte que representa el Caos y el Terror en “Dos diabólicas Ruedas” que arrolla a una sociedad indefensa.

La intención Divina de nuestro Creador (Dios todopoderoso) para una vida en Paz y Orden, desde la antigüedad viene jodida, pero bien jodida, y es que en nuestra dinámica literaria hay una palabra casi moribunda a causa de su excesiva inactividad, es tímida, poco conocida talvez y, específicamente es la ETICA, simplemente una construcción literaria de cinco letras, con definición según el Diccionario de la Real Academia Española, así: “Parte de la filosofía, que trata de la moral y de las obligaciones del hombre”.

Esas cinco letras motorizaron, en parte, la reflexión de Albert Camus: “Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo”. Fin de la cita, y con ella, salió la piedrecita en la sandalia… Con mis mejores deseos y aporte constructivo, por una mejor nación dominicana.

Por Ricardo Fabián

