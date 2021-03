Piden restablecer derechos a afiliados con menos de 45 años

Diversos Afiliados se han sumado a la petición de que se restablezca el derecho a las personas Afiliadas al Sistema de Pensiones con edades comprendidas entre los 31 y los 45 años de edad. Solicitan a los Legisladores que modifiquen la edad establecida como criterio para reconocer al Afiliado como de Ingreso Tardío y que este pueda y tener ciertos derechos que compensen el hecho de no poder completar las cotizaciones requeridas para tener derecho a una pensión digna que se corresponda con el sueldo con el que el Afiliado cotizó a la Seguridad Social. Se busca ampliar el rango de edad para que aquellos que ingresaron con menos de 45 años y que tampoco tienen la posibilidad de trabajar por 30 años para completar las cotizaciones requeridas, tengan los derechos que se le confieren a los que ingresaron con 45 o más años.

Desde la formulación de la Ley 87-01 que creó el Sistema de Seguridad Social, que incluye el Sistema de Pensiones, los legisladores se dieron cuenta de que había un segmento de los Afiliados que, por ingresar al sistema con una edad avanzada, alcanzarían con relativa rapidez la edad de pensión, sin haber acumulado las 360 cotizaciones requeridas para obtener una pensión que se correspondiera con el nivel salarial de dicho Afiliado.

La solución prevista por los Legisladores en la formulación de Ley 87-01 fue la creación de la figura del Ingreso Tardío, el cual es tratado en los Artículos 39 y 43 de la referida legislación, que consigna que las personas que al afiliarse al Sistema de Pensiones de la Seguridad Social tengan una edad igual o superior a 45 años tienen las siguientes prerrogativas:

Continuar bajo el amparo de las leyes 1896 y 379 si pertenecieran a las mismas. Recibir un bono de reconocimiento por el monto de los derechos adquiridos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, el cual ganará una tasa de interés anual del dos por ciento (2%) por encima de la inflación, redimible al término de su vida activa. Recibir al momento de su retiro un solo pago por el monto de su cuenta personal más los intereses acumulados, es decir, recibir la devolución del monto acumulado en su Cuenta de Capitalización Individual (CCI).

Lamentablemente, el Legislador, al tratar de solucionar el problema de la transición desde los sistemas de pensiones anteriores al Sistema de Pensión instituido mediante la Ley de Seguridad Social, penalizó un rango de edad que tampoco tendría la posibilidad de acumular las 360 cotizaciones requeridas para tener derecho a una pensión, negándole el derecho a optar por una pensión del Estado a las que tenían derecho a través del amparo de las leyes 1896 y 379, ni tener el derecho a disfrutar el monto acumulado en su Cuenta de Capitalización Individual (CCI).

Hemos hecho una solicitud a la Comisión Bicameral de Seguridad Social del Congreso Nacional en la cual les pedimos que en la revisión que en estos momentos hacen de la Ley 87-01, incluyan la urgente modificación de los Artículos 39 y 43 de la referida Ley, para que se baje a 31 años de edad el límite inferior de ingreso al Sistema de Pensiones para entrar dentro de la figura del Ingreso Tardío.

Además, se inició la recolección de firmas de apoyo a esta iniciativa de restablecimiento de derechos a través de la aplicación Change.org. Con el apoyo de todas las personas que firmen este reclamo, nuestra solicitud podrá ser mejor apreciada por los Legisladores de la Comisión Bicameral de Seguridad Social y los de todo el Congreso Nacional.

La Petición puede revisarse y firmarse en el siguiente enlace:

https://www.change.org/modificar_edad_de_ingreso_tardio_al_sistema_de_pensiones

El Art. 43, de la Ley 87-01 se refiere a “Reconocimiento de los derechos adquiridos”, en su literal “b” establece que “Los afiliados amparados por las leyes 1896 y 379 con más de 45 años de edad recibirán una pensión de acuerdo a las mismas, con derecho a actualizarla periódicamente de acuerdo al índice de precios al consumidor;” este texto excluye a todos los demás Afiliados que al llegar a la edad de jubilarse o pensionarse (60 años o más) no tendrán la posibilidad de haber completado las 360 cotizaciones requeridas para obtener una pensión que se corresponda con el salario con el que ha cotizado al Sistema de Pensiones, aunque hayan trabajado en el Estado por más de 25 años como establecen las leyes 1896 y 379, teniendo solo derecho a una pensión mínima que resulta ser muy inferior al sueldo con el que ha cotizado al Sistema de Pensiones. Este Artículo les niega el derecho a ser protegido dignamente por las leyes 1896 y 379 que estaba vigente desde antes de la aprobación y entrada en vigencia de la Ley 87-01 .

El literal “e” del Art. 43, de la Ley 87-01 señala entre otras cosas que “Los afiliados mayores de 45 años que debido al limitado tiempo de cotización no alcancen la pensión mínima, recibirán al momento de su retiro un solo pago por el monto de su cuenta personal más los intereses acumulados.” Este artículo excluye a todas las personas Afiliadas que por la edad con la que ingresaran al Sistema de Pensiones de la Seguridad Social no podrán llegar a acumular las 360 cotizaciones requeridas para obtener una pensión equivalente al sueldo con el que ha cotizado al Sistema de Pensiones, teniendo en la actualidad a miles de personas que ni pueden acceder la pensión o jubilación a la que tienen derecho por las leyes 1896 y 379, pero tampoco pueden acceder a una devolución de los fondos acumulados en su Cuenta de Capitalización Individual (CCI) .

El Consejo Nacional de la Seguridad Social, ha definido el Ingreso Tardío, señalando que “Se entiende por afiliado de ingreso tardío a una AFP, aquel que, al momento de su afiliación al Sistema de Pensiones, tenía cuarenta y cinco (45) años o más.” Párrafo del Art. 1, de la Resolución del CNSS No. 126-14. De manera similar, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) define el Ingreso Tardío diciendo “Se entiende por afiliado de ingreso tardío, aquel que al momento de su afiliación al Sistema de Pensiones tiene cuarenta y cinco (45) años o más de edad.” Párrafo I del Art. 1, de la Resolución del SIPEN No. 362-14. Ambos organismos, llamados a hacer la rectoría del Sistema de Pensiones y defender los intereses de los Afiliados dejan sin la debida protección a todas las personas que ingresaron al Sistema de Pensiones con más de 31 años y menos de 45 años de edad.

La Superintendencia de Pensiones evidencia que reconoció el problema de las personas Afiliadas con menos de 45 años de edad al momento de afiliarse al Sistema de Pensiones y señala expresamente que estas personas Afiliadas no alcanzarán a acumular las 360 cotizaciones y solo tendrán derecho a una pensión mínima, que no se corresponde con el sueldo con el que cotizaron al Sistema de Pensiones, es por esto que en el Considerando IV, de la Resolución No. 362-14 de SIPEN dice: “Que un número importante de afiliados que ingresaron al Sistema Dominicano de Pensiones con 45 años de edad o más y ya se encuentran en edad de retiro, cotizan al SDSS con niveles salariales elevados, por lo que esperarían obtener pensiones acordes a sus niveles de ingresos, los cuales son muy superiores a la pensión mínima, pero el período de cotización obligatoria al que se ven expuestos es muy corto, por lo que no es posible garantizar montos de pensiones acorde con los ingresos percibidos al final de su vida laboral activa;”. Sin embargo, dicho organismo no pudo definir acciones que corrigieran esta negación de derechos de los Afiliados que ingresaron al Sistema de Pensiones con menos de 45 años de edad, pues el límite de los 45 años de edad está establecido por la propia Ley 87-01 de Seguridad Social .

El Sistema de Pensiones inició con la Seguridad Social en el año 2003, por lo que una persona que ingresara en ese año y “cotice continuamente sin ningún tipo de interrupción”, completaría las 360 cotizaciones requeridas en el año 2033 (30 años después de afiliarse). Es decir que, sólo aquellas personas que ingresaron en el año 2003 al Sistema de Pensiones con 30 años o menos, al cumplir 60 años a partir del año 2033, tendrán derecho a una pensión equivalente al sueldo con el cual cotizaron a la Seguridad Social, ni tampoco tienen derecho a que al cumplir 60 años de edad se les devuelva el monto acumulado en su CCI .

Por todo lo anterior, solicitamos a la Comisión Bicameral de Seguridad Social, del honorable Congreso Nacional la modificación del Artículo 43 de la Ley 87-01, de forma que el límite de años para el Ingreso Tardío sea consignado en 31 años de edad y no 45 años como está establecido en esta.

Con esta modificación de la Ley 87-01 se restituirá el derecho que se les ha negado a los miles de personas afiliadas al Sistema de Pensiones de la Seguridad Social a quienes, por el simple hecho de tener menos de 45 años de edad al ingresar a este Sistema de Pensiones, se les niega la posibilidad de recibir una pensión digna a través de las leyes 1896 y 379 y a la devolución de los fondos acumulados en su Cuenta de Capitalización Individual.

La Superintendencia de Pensiones ha dicho que a diciembre del pasado año (2020) habían 2,138,522 personas Afiliadas con menos de 40 años de edad. Estimamos que estas personas tienen la posibilidad de acumular las 360 cotizaciones requeridas para pensión.

Según la SIPEN hay 1,548,035 personas Afiliadas que están dentro del rango de edad comprendido entre los 40 y los 59 años de edad, en el que se presume que no llegarán a completar las cotizaciones requeridas para obtener una pensión que se corresponda con el sueldo con el que cotizaron, pero tampoco los que estaban amparados por las leyes 1896 y 379 podrán optar por una pensión mediante ellas, ni podrán recibir el pago del monto acumulado en su CCI.

La SIPEN señala que la población de personas Afiliadas que tienen 60 años de edad, asciende a 505,378 personas Afiliadas, en este grupo están los que se encuentran en el rango de edad que tiene derecho a optar por la pensión en base a las leyes 1896 y 379 y a recibir el pago del monto acumulado en su CCI, es decir aquellas calificadas dentro de la figura del Ingreso Tardío.

Como han podido apreciar, la modificación solicitada busca la restitución de los derechos que, por error en la formulación y aprobación de la Ley 87-01 se les suprimió a todas las personas afiliadas al Sistema de Pensiones de la Seguridad Social con menos de 45 años y que no podrán acumular las 360 cotizaciones requeridas para tener una pensión que se corresponda con el monto del salario con el que hayan cotizado a la Seguridad Social .

Les solicitamos a los honorables Legisladores que, en esta revisión de la Ley de Seguridad Social 87-01, se haga justicia y se restituyan estos derechos a los miles de personas afiliadas con edad comprendidas entre los 31 años y los 45 años de edad al momento de ingresar al Sistema de Pensiones de la Seguridad Social en la República Dominicana.

El espíritu de la Seguridad Social es garantizar derechos a la población dominicana, nunca reducirlos ni producir exclusión de los mismos.

Hagamos justicia con esta revisión que tenemos la oportunidad de hacer, aunque tardíamente, aseguremos que sea justa.

Por Luis Holguín-Veras Martínez

luis.holguinverasm@gmail.com