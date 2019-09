(VIDEO) Piden investigar supuesto tráfico de influencia de imputada caso Carla Massiel en SCJ

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado de la madre de la niña Carla Massiel, Plutarco Jáquez, solicitó este jueves al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, investigar si es cierto que Liliana Santana, implicada en el caso, está utilizando tráfico de influencia en ese órgano judicial, a fin de evitar ir a juicio de fondo. Jáquez sostuvo que a pesar de que hace seis meses se emitió la autorización a juicio de fondo contra Santana, el proceso aún no iniciado, “violando el artículo 303 del Código Procesal Penal, que establece que en 48 horas hay que iniciar el proceso”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do