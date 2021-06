Piden intervenir sobre servicios a los atletas en las Fuerzas Armadas y PN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aporte al éxito del deporte dominicano por parte de los atletas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es indiscutible, al punto de que son indispensables para esta misión que es representar con gallardía y orgullo al país en las diversas disciplinas deportivas, pero la estabilidad de estos se ve amenazada ante las exigencias para hacer servicios, bajo amenaza de retenerles el sueldo que perciben por ser parte de estas instituciones, de no acatar dicha orden.

Una fuente reveló a El Nuevo Diario vía un documento, que los atletas que pertenecen al Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, están siendo llamados a hacer servicio de manera obligatoria, algo que en su condición de deportistas no les corresponde y que de no hacerlo se les retiene el dinero de su sueldo, que sirve para el sustento de ellos y de sus familias.

“Los atletas consiguen un sueldo mensual garantizado que los ayuda al sustentarse, en un país donde hasta hace poco las condiciones de los mismos eran deplorables, mientras que las instituciones le dan una mayor oportunidad de conquistar los Juegos Militares y los directores de deportes brillan para buscar mejores posiciones”, señala la fuente sobre el compromiso de los atletas con las instituciones que forman parte de Círculo Deportivo.

“En algunas instituciones, estos atletas, son convocados a hacer servicios, función para la que no están preparados y las que regularmente se les evita, porque los mismos no fueron “enganchados” para ese trabajo, que podría provocar inconvenientes tanto para el ciudadano como para el “militar”, especifica la fuente en la carta.

Ante la negativa de estos deportistas la situación ha llegado a un nivel, en el cual, “en algunas ocasiones hasta les cancelan la cuenta para que no puedan cobrar y eso los obliga a cumplir con una función para la que no tienen preparación ni vocación, so pena de ser cancelados o arrestados”, sostuvo la fuente.

Presidente del COD en busca de solución

Ante esta situación, el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Antonio Acosta, reveló a El Nuevo Diario, que le ha solicitado una reunión al ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, con el propósito de encontrar una solución a este inconveniente.

“Nosotros valoramos el gran trabajo, como soporte del deporte que hacen las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y por ello estamos pidiendo una reunión con el señor ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Luciano Díaz Morfa, después que nos reunamos daremos la información respecto a este tema, pero sabemos que tanto el ministro, como el señor presidente de la República, Luis Abinader, son defensores del deporte y son aliados incondicionales del desarrollo y de los buenos resultados, porque es transversal a la juventud, a la salud y a la formación de hombres y mujeres para el bien del país”, dijo Acosta.

El presidente del COD, especificó que este organismo tiene que proteger y defender a los atletas militares, primero porque las Fuerzas Armadas son un soporte técnico, competitivo y son los Juegos Militares el evento de mayor nivel para la evaluación de los atletas por parte de las federaciones deportivas, y porque estos atletas representan a la patria y dignifican al país.

Además de la intervención del COD, la fuente solicitó al Ministerio de Deporte y a la alta instancia del Círculo Deportivo Militar, tomar carta en el asunto y evitar esta situación que afecta a los atletas, sus familias y al deporte nacional.

