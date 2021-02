Piden intervención del presidente Abinader ante “negativa” de militares acatar decisiones en cárcel de Salcedo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejo Provincial para la Reforma Carcelaria de la provincia Hermanas Mirabal, una organización social constituida por personalidades de diferentes sectores y organizaciones sociales para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad e internadas en la cárcel Juana Núñez de Salcedo, pidió este miércoles la intervención del presidente Luis Abinader “ante la negativa de los militares a acatar las decisiones de la Comisión de Disciplina, Evaluación y Sanción, establecidas dentro de la Ley 224-84 sobre régimen penitenciario”.

Mediante una carta dirigida al primer mandatario de la nación los denunciantes sostienen que están preocupados porque todo el personal militar que había sido formado y capacitado en varios años, fue trasladado en su totalidad, y los nuevos militares se niegan a participar en la formación, y en la capacitación, argumentando que esa no es su responsabilidad.

Agregan que estos tampoco quieren acatar las decisiones de la Comisión de Disciplina, Evaluación y Sanción establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley 224-84, argumentando órdenes superiores y que en las otras cárceles eso no se aplica.

El documento indica que desde el año 2006 “nos organizamos como sociedad y establecimos un acuerdo de trabajo con la Procuraduría General de la República ( PGR) como órgano rector del sistema penitenciario, y el Ejército de la República Dominicana (ERD), como responsable de la seguridad del recinto, y trabajamos en armonía , conscientes de que un buen trabajo de rehabilitación y reinserción sociolaboral de las personas privadas de libertad está directamente relacionada con los niveles de seguridad ciudadana”.

Destacan que, de acuerdo a las estadísticas, la provincia Hermanas Mirabal es hoy uno de los territorios de menor índice de delitos, y eso es en gran parte debido a los esfuerzos del programa de reforma carcelaria, de acuerdo a evaluaciones realizadas.

A continuación, la carta íntegra enviada al presidente Abinader.

Señor

Luis Abinader

Presidente de la República

Su despacho

Honorable Señor Presidente

En nombre del Consejo Provincial para la Reforma Carcelaria de la provincia Hermanas Mirabal, una organización social constituida por personalidades de diferentes sectores y organizaciones sociales para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad e internadas en la cárcel Juana Nùñez de Salcedo , y que recientemente hemos sido reconocidos con el Premio a los Derechos Humanos de la Unión Europea y las Naciones Unidas por los logros alcanzados , nos dirigimos a usted para pedir su intervención ante la negativa de los militares a acatar las decisiones de la Comisión de Disciplina, Evaluación y Sanción, establecidas dentro de la Ley 224-84 sobre régimen penitenciario.

Desde el año 2006 nos organizamos como sociedad y establecimos un acuerdo de trabajo con la Procuraduría General de la República ( PGR) como órgano rector del sistema penitenciario, y el Ejército de la República Dominicana (ERD) , como responsable de la seguridad del recinto , y trabajamos en armonía , conscientes de que un buen trabajo de rehabilitación y reinserción sociolaboral de las personas privadas de libertad está directamente relacionada con los niveles de seguridad ciudadana.

De acuerdo a las estadísticas , la provincia Hermanas Mirabal es hoy uno de los territorios de menor índice de delitos , y eso es en gran parte debido a los esfuerzos del programa de reforma carcelaria, de acuerdo a evaluaciones realizadas .

El personal militar , responsable de la seguridad , y el personal civil de la dirección de prisiones , ha sido capacita en cursos y talleres que les permite conocer las particularidades de un proceso largo y difícil de rehabilitación y reinserción de una persona privada de libertad , en donde el 100 % entra porque comete un delito , pero el 85 % no son delincuentes, y solo un 15 % tiene trastornos de personalidad, pero tod@s son victimas del estigma y la exclusión.

Señor Presidente, como Consejo para la Reforma Carcelaria de la provincia Hermanas Mirabal, hemos dado apoyo y seguimiento a todo ese productivo programa de reforma como un ejemplo de una alianza pública-privada para un proyecto social , y estamos muy preocupados porque todo el personal militar que había sido formado y capacitado en varios años , fue trasladado en su totalidad, y los nuevos militares se niegan a participar en la formación, y en la capacitación , argumentando que esa no es su responsabilidad, aparte de no querer acatar las decisiones de la Comisión de Disciplina, Evaluación y Sanción establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley 224-84 , argumentando órdenes superiores y que en las otras cárceles eso no se aplica .

Un Programa de Reforma Carcelaria que ha logrado que más del 90 % de l@s intern@s participen en actividades, que el 85 % son socios de la Cooperativa Hermanas Mirabal para ahorrar , que el 52 % pueda enviar ayuda a sus familiares , que el 35 % sale a realizar labores fuera del recinto carcelario ( con custodia ) , y que haya un programa de formación permanente con el Infotep, la Escuela Vocacional de las FA y PN , con universidades y el Ministerio de Educación , es un programa que merece su atención.

Un programa carcelario que antes de la pandemia mantenía un promedio de 70% de condenados y 30 % de preventivos ( números inversos a la realidad del país ) debido al seguimiento permanente, y a la relación con su tejido sociofamiliar , es un programa de reforma carcelaria que requiere de su atención, mucho más por su preocupación a la búsqueda de alternativas que eleven los niveles de seguridad ciudadana.

Honorable Señor Presidente, tenemos confianza en que usted sabrá valorar en su justa dimensión el esfuerzo que hacemos para seguir trabajando en busca de presentar la cara de una segunda oportunidad a las personas privadas de libertad por diferentes delitos .

Esperando su comprensión a esta comunicación, se despiden muy atentamente , por el Consejo Provincial para la Reforma Carcelaria de la provincia Hermanas Mirabal

Vinicio Gonzalez – Presidente del Consejo

Martina Reyes -Secretaria

Lourdes Henriquez- Tesorera

Apolinar Fernández (Pastoral Penitenciaria ) – miembro

Juan de Jesús Garcia – miembro

María Mercedes Ortíz ( Alcaldesa) – miembro

Jose Anibal García – miembro

Jorge Pichardo – miembro

Jaime David Fernández-miembro

Norma Reyes -miembro