Piden expulsión del presidente paraguayo del gobernante Partido Colorado

EL NUEVO DIARIO, ASUNCIÓN.- Un dirigente político pidió este jueves expulsar y excluir de los registros de afiliados del gobernante Partido Colorado al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, tras acusarlo de presunta transgresión del estatuto y código de ética de esa organización política y de poner en riesgo las chances de ganar las elecciones generales de abril pasado.

El pedido fue formulado por el oficialista Alcides Ortega Villalba en una carta dirigida al titular de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018).

En la misiva, alega que Abdo Benítez ha transgredido «en forma reiterada» las disposiciones del Estatuto Partidario y del Código de Ética de la también llamada Asociación Nacional Republicana (ANR).

En concreto, señaló al actual jefe de Estado de instalar «a través de sus declaraciones injustificadas por los medios nacionales, internacionales y por las redes sociales una campaña de desprestigio contra las autoridades electas del partido y muy especialmente contra el ahora electo presidente de la República del Paraguay, el economista Santiago Peña Palacios».

«Con su actitud de simpatizante hacia el candidato de la oposición saboteó la campaña electoral de nuestros candidatos electos para competir en las elecciones generales», argumentó Ortega, para quien la «traición es una falta grave a los principios y valores éticos establecidos» en las normas de ese partido.

Entre otras, mencionó como prueba unas declaraciones formuladas por Abdo Benítez durante una visita, en febrero pasado, al departamento de San Pedro (norte), en las que se refirió, citando una frase en guaraní del fallecido exsenador Blas N. Riquelme, al entonces candidato Peña.

«En su alocución dijo públicamente -se quejó Ortega-, en forma de risa y burla, que el candidato que tenemos no era bueno, pero que era mejor no tener».

Consultado este jueves por periodistas, Abdo Benítez se abstuvo de pronunciarse al respecto.

«No quiero opinar sobre eso, no van a llamar mi atención sobre ese tema, no me interesa, que hagan lo que quieran», afirmó durante una visita a la ciudad de Mauricio José Troche (situada a unos 180 kilómetros al sur de Asunción), en el departamento de Guairá.

Abdo Benítez entregará el poder a Peña el próximo 15 de agosto, cuando concluya su mandato de cinco años.

