Piden definir al mieloma múltiple como una enfermedad catastrófica en México

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- Pacientes y profesionales de la salud urgieron este martes al Consejo de Salubridad General de México que defina al mieloma múltiple como enfermedad que ocasiona gasto catastrófico y que se incluya en el Seguro Popular.

“El mieloma es una enfermedad que acaba con la vida de las familias, porque los pacientes muchas veces no tienen las posibilidades económicas para solventarla”, dijo a Efe el doctor Ramiro Espinoza, responsable de la Clínica de Mieloma Múltiple del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

El especialista explicó que el mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se produce por una transformación maligna de las células plasmáticas y puede afectar a múltiples órganos al mismo tiempo.

Dentro de los tumores de la sangre, este es el segundo más común, solo después de los linfomas y se estima que cada año se diagnostican a 80 pacientes nuevos.

Debido a que ataca con células malignas, la estructura ósea se degenera y produce dolores constantes, persistentes y progresivos, además de que los pacientes presentan anemia, creatinina elevada y calcio elevado.

“Es como si te martillaran o serrucharan los huesos”, asegura Víctor Manuel Tolosa, paciente que padece desde 2008 esta enfermedad.

De acuerdo con Tolosa, este padecimiento genera no solo un desgaste físico, sino emocional y, sobre todo, económico.

“Es una enfermedad que ni el hombre más millonario del mundo podría pagar, ya que sus medicamentos son muy caros”, aseveró el también reportero.

Maribel Vargas, esposa de un paciente con esta enfermedad, sabe bien lo que es eso.

“A mi esposo Jesús se le presentó en su forma más agresiva. Hemos perdido lo poco que teníamos. Cada quimio nos cuesta 15.000 pesos (unos 781 dólares) y eran cuatro al mes”, dijo.

“Eso lleva a contar transporte, hospitalización, hospedaje y alimentación. Las cuentas de esta enfermedad son estratosféricas”, manifestó con lágrimas en los ojos.

La maestra Paulina Rosales, directora de Unidos…Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea, señaló que en México, el costo del primer tratamiento para estos pacientes asciende a cerca de 300.000 pesos (unos 15.600 dólares).

“Es una enfermedad, sin duda, catastrófica”, aseguró la experta.

El problema, dijo Rosales, es que es un padecimiento que, mientras en países europeos afecta a pacientes de 70 años en promedio, en México se diagnostica en personas de entre 40 y 50 años.

Aunque no se conocen a ciencia cierta los motivos, el hecho de que se diagnostique antes en México podría deberse a distintos factores como la etnia, señalaron los expertos consultados.

“De hecho, tenemos al paciente más joven de América Latina, el cual tiene 17 años”, aseveró el doctor Espinoza.

El especialista dijo también que pese a que existe tratamiento para esta enfermedad, en México es tratado con los mismos medicamentos que hace 50 años, que ofrecen una supervivencia menor a los 4 años.

“Esto, cuando ya existen tratamientos comprobados que en más de la mitad de los casos logran la remisión de los pacientes”, detalló el experto.

El problema, dijo también, es que las personas que no tienen ningún tipo de seguridad social no pueden acceder a esos tratamientos ya que, al no estar catalogado como un padecimiento de gastos catastróficos, los pacientes que no cuentan con los recursos no pueden comprar los medicamentos “y prácticamente se mueren”.

Para Paulina Rosales el cambio de Gobierno no ha significado una mayor esperanza para los pacientes con esta enfermedad ya que no han recibido respuesta positiva de las autoridades de salud para incluir el padecimiento dentro del Seguro Popular.

“Es inhumano dejar a un paciente esperando la resolución sobre su acceso al tratamiento. Es urgente que se atienda esta problemática”, aseveró.

Y enfatizó que incluir al mieloma múltiple en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tendría un impacto económico mínimo a ese fideicomiso “pero haría una gran diferencia para los pacientes y sus familias”.

Sin embargo, dijo, ahora otra preocupación es no saber qué pasará con el Seguro Popular: “Necesitamos respuestas, que el Gobierno les asegure el tratamiento que puede resultar la diferencia entre la vida y la muerte, y que además es un derecho humano y constitucional”, finalizó Rosales.