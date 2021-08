Piden controlar el ruido excesivo en la avenida Manolo Tavares de SAJOMA que afecta al Hogar Crea y a los vecinos del sector

Pese a que el país cuenta con diversas legislaciones que ordenan la prevención de la contaminación del ruido, en diversos lugares del país, el ruido ocasionado por diversas personas o negocios parecen tener carta abierta para mantener excesivos niveles de ruido afectando a los vecinos y hasta centros de salud como es el caso del Hogar Crea de San José de las Matas. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente deberían cumplir con sus responsabilidades y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales que les corresponde hacer que se cumplan.

El artículo 67 de la Constitución de la República establece que “Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones.” Así mismo, en el numeral 1 de este mismo artículo señala que “Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza”.

No entendemos cómo las autoridades locales, así como las nacionales que tienen el deber de regular la contaminación del ruido y la protección de los ambientes, incluyendo a las personas que lo habitan, permiten que un negocio ubicado en la Av. Manolo Tavares, someta a todo el sector a niveles acústicos que resultan insoportables para los que residen en el sector, incluyendo las personas internas en el Hogar Crea, quienes ahora sufren las molestias que el alto volumen del ruido producido por este establecimiento comercial.

Pienso que este negocio tiene el derecho a poner el nivel de volumen de la música que desee, siempre que la misma no contamine el ambiente, siempre que los vecinos no se vean afectados por el mismo. Para esto, hoy en día existen tecnologías aislantes del sonido que le permite satisfacer su necesidad de elevar el nivel de la música que ofrecen a sus clientes, sin que la misma haga temblar las ventanas de las viviendas y edificaciones del sector.

Un vecino del sector me comentaba, “yo no puedo oír la televisión en mi casa porque el volumen del Tun, Tun, Tún que ellos escuchan me lo impide”. Otro me comentaba “Usted tiene que venir a mi casa para que vea cómo tiemblan las ventanas, a pesar de la distancia a la que queda mi casa de ese negocio, ¡imagínese usted, los que viven al lado”.

Toda esta situación se mantiene, pese a que el numeral 3 del referido artículo de la Constitución dice que “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes”. Uno se pregunta, qué hacen las autoridades que tienen la responsabilidad de controlar la contaminación sonora en el país. Esperan que sea el pueblo quien haga cumplir la ley. ¿Cuándo el Ministerio de Medio Ambiente cumplirá su deber?

Adicionalmente la Constitución en el numeral 5 del mismo artículo citado establece que “Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre.”

Hemos mencionado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que la propia Ley No.64-00, del 18 de agosto de 2000, que creó esta institución, dispone dentro de sus normas lo relativo a la contaminación ambiental y de manera específica la contaminación por sonido, relacionado con la emisión de ruidos y sonidos molestos o dañinos al medio ambiente y a la salud.

Adicionalmente, en el país existe la Ley No.287-04, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que Producen Contaminación Sonora, la cual se promulgó con la finalidad de regular y prohibir la emisión de ruidos innecesarios y dañinos a la salud fisiológica, psíquica y sociológica de la población.

La Junta de Vecinos que funciona en la Av. Manolo Tavares de SAJOMA ha escrito a diversas autoridades solicitando que se controle el nivel de ruido que se produce en esta avenida, tanto por el negocio la Casa Blanca, como por los vehículos que se estacionan en esta vía.

No entendemos cómo, a pesar de que desde la Constitución hasta leyes específicas como las mencionadas existen y ordenan que las autoridades deben controlar el ruido, como fuente de contaminación sonora, tanto en negocios, como en viviendas, vehículos o cualquier fuente que las emita.

Pedimos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los Poderes Públicos, a que cumplan con esta importante responsabilidad, en especial en San José de las Matas (SAJOMA) en donde al parecer no hay ningún tipo de control y la Av. Manolo Tavares es usada por un negocio en especial para emitir su música a tal nivel de volumen que resulta en contaminación sonora para todo el sector.

El problema se complejiza y empeora cuando diversos vehículos se estacionan en la Av. Manolo Tavares y suben el volumen de la música de sus vehículos contribuyendo así a la contaminación sonora del sector.

Exigimos que las autoridades presten atención al control de la contaminación sonora en la Av. Manolo Tavares de San José de las Matar (SAJOMA).

