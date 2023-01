Piden ayuda para persona con trastornos mentales en Puerto Plata

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- En un hogar de escasos recursos, con problemas mentales, discapacidad física y sin ningún tipo de documentos de identidad, vive un hombre de 50 años en La Cumbre, provincia de Puerto Plata.

Miguel Ángel Pérez Abreu, tío de Carlos Manuel Pérez, cariñosamente Pepé, explicó que los padres fallecieron a muy temprana edad y que tuvo que asumir la tutoría del infante huérfano.

Expresó que su sobrino consume medicamentos de alto costo que no puede suplir ya que no cuenta con los recursos para eso.

Indicó que dejó de trabajar para cuidarlo porque su condición no permite que otra persona pueda lidiarlo.

Pérez pide ayuda para alimentar y medicar a Pepé. Quienes deseen colaborar con la causa pueden comunicarse al 829-486-6054.

“Que me den una ayuda, para yo sostenerlo a él, porque yo no puedo trabajar porque tengo que cuidarlo, que me le pongan una ayudita, una pensión de esas que el Gobierno está poniendo”, señaló.

Pérez cuenta con una cuenta de Banfondesa con la siguiente numeración: 1511003246594.-

