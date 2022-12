Piden ayuda económica para Rosa, la joven que vende dulces en la calle desde hace años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jompéame, la plataforma de recaudación para causas sociales, se hizo eco de la historia de Rosa Santos Cáceres, una joven que desde hace años venden dulces en la calle para el sustento de su familia y que en noviembre el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) le quitó la custodia de su hija de un año de edad.

“Se me ha ido una parte de mi, yo necesito a mi hija, entiendan por un segundo que yo no vivo sin mi hija, yo no puedo sin mi hija, yo se lo he dicho a Dios que yo no puedo seguir sin esa niña”, manifestó acongojada.

En un audiovisual colgado en la página de la plataforma, Santos Cáceres sostuvo que su hija le fue arrebata un sábado cuando tuvo que llevarla a su lugar de trabajo (alrededor del Parque de la Lira, Distrito Nacional), porque no tenían quien se la cuidara ese día, ya que, según dijo, la guardería del Estado funciona de lunes a viernes.

Agregó que necesita trabajar porque debe 9 meses de casa y que la propietaria exige el pago atrasado o el desalojo.

“Quiero darle a ella, lo que nunca tuve, yo por eso pedí que me ayuden a conseguir empleo. Yo no la maltrato, yo no consumo drogas, la niña nunca me vio haciendo cosas que nunca se debían”, aseguró.

Para la causa, Jompéame está recaudando RD$350 mil para cubrir un año de alquiler y el inicio de un pequeño emprendimiento.

Para aportar una ayuda se ofrecieron las cuentas de bancos:

Cuenta Corriente Banco Popular: 808206155

Cuenta de Ahorros BHD León: 25342400011

Cuenta de Ahorros Banreservas 9601722003

Todos a nombre de Jompéame, RNC: 430234321. con la referencia: Rosa.

Muchos recuerdan a Santos Cáceres, como la adolescente que se presentó en los premios Soberanos 2018 para conocer al cantante urbano, Mozart La Para, quien luego le brindó ayuda.

Otros la recuerdan, cuando en el 2020, la comunicadora Rosalia Rosa, mejor conocida como Shanty TV, le brindó ayuda para su primer embarazo, pues estando en gestación, Rosa continuaba comercializando dulces en las vías públicas.

