Piden asistencia para señor discapacitado de 71 años a quien tratan de desalojar de su casa en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- A través de las redes sociales se ha solicitado asistencia para un señor de 71 años y discapacitado, quien, según allegados, está siendo desalojado de su residencia.

Mediante su cuenta de Twitter, la periodista Edith Febles indicó que el anciano, a quien no identificó vive solo y no tiene hijos.

“Un grupo de vecinos me llama desde Santiago para decir que contra él se está cometiendo un abuso. Aseguran que es dueño de su casa. Pero lo quieren desalojar. Me preguntan a quién llamar y honestamente no lo sé”, sostuvo Febles.

La periodista agregó que “me dicen que la casa la obtuvo como premio en aquellos años en que la Lotería Nacional rifaba techos. Hace como 30 años, amplían. A esta hora sus trastes están en la calle mientras se aferra a quedarse en la residencia. Lo he dicho al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y espero alguna autoridad indague”.

Él tiene 71 años y es discapacitado. Vive sólo, no tiene hijos y un grupo de vecinos me llama desde Santiago para decir que contra él se está cometiendo un abuso. Aseguran que es dueño de su casa. Pero lo quieren desalojar. Me preguntan a quién llamar y honestamente no lo sé. pic.twitter.com/4pONbYYgbz — Edith Febles (@edithfebles) November 24, 2020