Piden al procurador intervenir en caso de profesor de tenis lleva siete meses preso “sin ninguna prueba”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La abogada de un profesor de tenis que lleva siete meses en prisión sin que el Ministerio Público haya presentado pruebas del hecho al que lo vinculan pidió este lunes al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que ordene una investigación sobre este caso, por el cual su cliente perdió la oportunidad de irse a impartir clases a México.

Se trata del profesor de tenis Joel Morillo Morillo, quien según su defensora lega, Virginia Peguero, fue detenido el 10 de octubre del 2019 en el Aeropuerto Internacional de las Américas momento en que el mismo se dirigía a México enviado por la Club Met, para el cual trabajaba, por estar acusado de ser parte de una banda que se dedicaba asaltar diplomáticos haitianos en San Cristóbal, en un hecho ocurrido en el 2016.

Tras su arresto fue conducido a la provincia de San Cristóbal donde luego el Tribunal de Atención Permanente de allí le dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción la cual se ha prorrogando.

Pero la abogada sostiene que no existen elementos de prueba que vinculen a Morillo Morillo con ese evento acontecido el 9 de agosto del año 2016 en la Autopista 6 de Noviembre.

“No existe una prueba testimonial, documental, pericial, material ni física que indique que Joel Morillo Morillo pudo haber participado en ese hecho, por eso entendemos el Ministerio Público, como suele hacerlo en muchos casos, pretende estar donde no hay posibilidad alguna de encontrar prueba”, sostuvo Peguero.

En ese sentido, pidió la intervención de Alain Rodríguez, resaltando que Morillo Morillo nunca había caído preso ni siquiera en redada.

“Pido al procurador general de la República mandar a investigar este caso, porque no se trata de cualquier persona, se trata de un joven profesor de tenis y sin antecedentes delictivos y que su familia y él están sufriendo”, expresó la licenciada Viginia Peguero al ser entrevistada en el programa El Nuevo Diario AM.

“Joel Morillo Morillo no ha cometido ningún hecho, procurador, por lo que queremos que usted intervenga en este proceso a los fines de que suceda lo que procede en este caso, que es su archivo”, expresó Peguero.

La abogada sostuvo que el Ministerio Público ha violado todos los derechos de su defendido porque han acusado a un ciudadano sin tener las pruebas que sustenten dicha acusación, por lo que, según dijo, pueden enfrentar una demanda en responsabilidad civil en los tribunales que conocen el caso.

Dijo que el proceso está en una etapa intermedia la cual se deberá conocer en los próximos días cuando se fije el reinicio de la audiencia, donde deberán presentar los elementos de pruebas que tiene el Ministerio Público para que en un posible juicio sea condenado Morillo Morillo.

Hasta el momento no existen ningunas pruebas y que al tomarles las huellas no coincidió con las que fueron levantadas en la escena de los hechos.

“Por eso decimos que es una arbitrariedad, que es algo injusto, que es una pena que el Ministerio Público de nuestro país no haga su papel de investigar”, sostuvo Peguero antes de agregar que tenía la esperanza de que para esta fecha su defendido estuviera en su casa pero que por irresponsabilidad de los fiscales no ha ocurrido.

Afirmó que lo que ha pasado con Morillo Morillo refleja la debilidad del sistema judicial dominicano, culpando de manera directa a los fiscales.

Manifestó que no hay indicios que puedan vincular a su defendido con este caso y “los fiscales lo saben”.

“A Joel Morillo Morillo se le ha irrespetado su derecho porque lo acusan de presumiblemente culpable cuando ellos no tienen ningún elemento que lo vincule al hecho. Joel Morillo Morillo está preso solo porque lleva el mismo nombre de otra persona”, expresó la abogada.

Dijo que existe otro Joel Morillo que sí tiene antecedentes penales pero que este es nativo de Yamasá y residía en el sector Jeringas de San Cristóbal.

En ese sentido, Peguero dijo estar confiada de que cuando se conozca la audiencia preliminar a Morillo Morillo le van a dar un Auto de No ha lugar “porque no hay pruebas para que en un juicio lo puedan condenar”.

Sobre el caso

Según la investigación inicial del caso delictivo del que acusan a Morillo Morillo, el mismo fue cometido por banda de delincuentes que era encabezada por Olivares Ogando, residente en la provincia de Santiago, quien fuera apresado y sometido a la justicia, según establece la barra de la defensa, que también cuenta con el abogado Rafael Cruz.

Agrega que la Policía Nacional había establecido que Olivares era el cabecilla de la banda junto a Julio Alexander Merán y unos tales Wilkins Alex y El Gordo.

En este momento también se generaron varias órdenes de arresto en contra de los posibles vinculados a esta banda encabezada por Olivares dentro de las cuales existe una orden a nombre de un tal Joel Morillo.

Sin embargo, la barra de la defensa dice que “nuestro asistido fue apresado justamente 4 años después de ocurrido esos eventos aquí en San Cristóbal”.

Afirman que Joel Morillo Morillo es un joven oriundo de la provincia de San Juan de la Maguana desde donde se trasladó a Punta Cana llegando a trabajar en lugares turísticos en la provincia La Altagracia, donde gracias a su destacada labor el club para el cual laboraba decidió enviarlo a su sede en México para que continuara formando a jugadores de tenis.

