Piden al Gobierno que intervenga con urgencia a SDE por gran cúmulo de desperdicios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Frente Nacional de Transportistas del Partido Primero la Gente (PPG), dirigido por Mario Díaz, solicitó hoy al presidente Luis Abinader que declare el Estado de Emergencia Sanitaria y de Calamidad Pública al municipio de Santo Domingo Este, debido al “exagerado cúmulo de basura que se registra en las principales vías del mismo, que se han convertido en vertederos improvisados y a cielo abierto”.

En rueda de prensa, Díaz destacó que la alcaldía de Santo Domingo Este “no ha solucionado esta problemática que afecta a los munícipes, quienes piden al presidente Abinader que lo intervenga a través del Propeep, Fedopo o la Liga Municipal Dominicana, ante la incapacidad mostrada por el ayuntamiento y porque temen que, como consecuencias de la gran cantidad de ratas, cucarachas y mosquitos que abundan en esos barrios, el cólera, el dengue, la leptospirosis y otras enfermedades, se propaguen por el municipio”.

El gremio, que agrupa a los choferes afiliados al Partido Primero la Gente, dijo que la situación es “muy preocupante, ya que los ayuntamientos de esas demarcaciones se han descuidado con el tema de la recogida de basura”.

La crisis médica

En otro orden, hicieron un llamado al empresariado dominicano a no descontar de los salarios de los trabajadores los recursos destinados a los riesgos laborales hasta que no se pongan de acuerdo con el Colegio Médico Dominicano, “ya que los trabajadores no aguantan la injusta manera en que se aplican los beneficios establecidos por la ley para cubrir los gastos médicos de los trabajadores dominicanos”.

Relacionado