Piden al Gobierno aplicar regulaciones del sector eléctrico

El consultor energético, Juan Thomas García Díaz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El consultor energético, Juan Thomas García Díaz, aseguró que los problemas que sufre el sector eléctrico dominicano no es responsabilidad de las distribuidoras, si no del organismo regulador, la Superintendencia de Electricidad, que no establece las regulaciones como debe hacerlo.

Explicó que, muchas veces la Superintendencia de Electricidad pasa paño tibio a las heridas y no curarlas como debe ser, situación que después se refleja como deficiencia en las distribuidoras.

Refirió el caso de la empresa Unión Fenosa que al inicio del proceso de capitalización tenía a su cargo las distribuidoras Edesur y Edenorte, pero tuvo que retirarse del país por falta de regulaciones, que les permitiera desarrollar un sistema de cobranza exitoso.

“Todos se refleja en las distribuidoras, pero las Edes no tienen una tarifa que les permitan recibir flujo de caja para hacer las inversiones que requiere el sector y que cubra los costos de generación, transmisión y el valor agregado de distribución”, manifestó el licenciado García Díaz.

El vicesecretario de energía de la Fuerza del Pueblo consideró insólito que, las pérdidas del servicio eléctrico en este gobierno hayan aumentado por encima de cuarenta por ciento, teniendo el sistema un mecanismo como es la suspensión, cuando no se paga la factura te cortan el servicio.

Agregó que, la ley que criminaliza el robo eléctrico al ser modificada se le incluyó una serie de artículos que contribuyen a la reducción de las pérdidas de energía por hurto, entre los que señalo el artículo 2 que consagra el prepago, y el artículo 125.14 que estableció la instalación de equipos tecnológico que permitiera en tiempo real determinar quién o quienes estarían usando el servicio de manera fraudulenta.

Sostuvo que, las empresas distribuidoras estatales no hicieron casos a esas recomendaciones, solamente el Consorcio Energético, Punta Cana Macao tomó en cuenta la ley y hoy sus pérdidas son mínimas, el soffware que tiene lo ha podido vender en varios países y es utilizado en otras áreas fuera del sector eléctrico. Estamos frente a una desobediencia a la ley que declaro de interés nacional el uso de tecnología como forma de reducir el fraude eléctrico y no se ha cumplido con esa parte.

“Nosotros tuvimos la responsabilidad de trabajar en la ley 186-07, que criminaliza el robo eléctrico, solicitado por la Cámara de Diputados a través de una comisión que encabezó Pelegrin Castillo, hicimos dos aportes significativos; se agregó prepago y la utilización de un sistema de medición que permitiera lectura a distancia, monitorear déficit en tiempo real e identificar donde está la pérdida no técnica”, sostuvo García Díaz.

Manifestó que los técnicos de la Fuerza del Pueblo tan pronto lleguen al gobierno cumplirían con la ley y harían mediciones con lo que se recuperarían alrededor de 850 millones de dólares de pérdida y por ello tienen identificado y probado un proyecto que eliminaría alrededor de mil millones de dólares.

El consultor energético privado indico, que a través de ese proyecto incorporarían unos 1,200 megas al sistema en los cuatro años de gobierno del presidente Leonel Fernández, con lo que cambiaría el panorama del sector eléctrico dominicano.

