Piden Abinader devuelva «la dignidad que arrebató Fulcar» al destituirlo por rumores no investigados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Aneudy Ramírez consideró necesario que el presidente de la República, Luis Abinader, le devuelva la dignidad que le fue robada a Roberto Fulcar cuando fue movido del Ministerio de Educación, justo después de varios escándalos por supuesta sobrevaluación que nunca fue comprobada.

Luego de que el exministro anunció este lunes que está listo para retomar su vida política y social, tras un año de ausencia por complicaciones de salud, Ramírez consideró como un acto de mal gusto que el primer mandatario moviera de puesto a Furcal solo por rumores que “nunca fueron investigados».

“Tienen que devolverle la dignidad a Roberto Fulcar, tienen que volver a ponerlo ministro de lo que sea, no sin cartera, porque fue de muy mal gusto que el presidente de la República lo quitara de donde estaba, fue de muy mal gusto que el presidente de la República suspendiera Roberto Fulcar por unos rumores que había ahí y que no se investigó nunca, porque estaban presionando demasiado al Gobierno”, comentó.

Durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el analista político tildó de injusto que siendo Furcal una pieza política tan importante, el presidente permita que su nombre quede empañado.

(Ver programa).

“Se dijo de todo de Roberto Fulcar, entonces, ¿le van a dejar el nombre sucio? y el presidente que lo destituyó ¿le va a dejar ese nombre a Roberto Fulcar sucio? No, restitúyalo, póngalo en una buena posición”, sugirió.

Ramírez expuso que esta recomendación también aplica para aquellos exfuncionarios que fueron removidos de sus cargos por rumores que, en su mayoría, ni siquiera fueron investigados.

“A Kimberly no se le encontró nada, a Faña no se le encontró nada, al de la Lotería tienen que volver a ponerlo en la Lotería, porque a los que no le encontraron indicio alguno de corrupción y culpabilidad le dejaron el nombre sucio”, subrayó.

