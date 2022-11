Piden a la JCE pronunciarse sobre candidaturas cívicas o independientes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de la Asociación de Agrimensores (ASONOGRIN) y catedrático universitario Miguel Alberto Valoy Ramírez, pidió este viernes a la Junta Central Electoral tomar en cuenta las candidaturas cívicas o independientes en virtud de que “hasta ahora lo establecido por las leyes dominicana, no coinciden con el espíritu de la Constitución de la república ni con lo pactado en costa rica en el año 1969”.

La petición a la entidad electoral fue solicitada en el día de hoy mediante un documento que consta de cuatro páginas donde se exponen los puntos solicitados para que se tome en cuenta las candidaturas antes mencionadas y además de otras peticiones que vendrían a contribuir con la abstención política que existe en la Republica Dominicana.

Valoy Ramírez agregó, mediante el documento entregado a la JCE que, el no garantizar de forma equilibrada la participación de los ciudadanos se puede convertir en un elemento que genere debilidades importantes en la democracia dominicana y puede ser un elemento de interés para que el país este colocado en la lista de los países que no garantizan a plenitud los derechos humanos.

“Estos requisitos a toda luz pueden interpretarse como una limitante a la participación del ciudadano a los procesos políticos y no ser cónsonos con la Constitución de la República y al acuerdo de San José, aparentemente quienes han elaborado los proyectos de ley electoral no han dimensionado lo que puede significar para el país la violación de Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (Gaceta Oficial No. 9460 del 11 de febrero de1978)” , dijo el catedrático.

En conclusión lo que solicita en sus demandas ante órgano regulador político es pronunciarse mediante un documento el cual establezca claramente cómo será la participación del candidato cívico o independiente en república dominicana, sin quebrantar los procedimientos.

Asimismo, garantizar la participación del candidato cívico o independiente, en caso de ser aprobada la propuesta de reforma a la ley electoral Ley-No-33-18-y-No-15-19.

