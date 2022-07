Piden a fiscal acusar novia de ex convicto muerto  que apuñaló bodeguero dominicano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-El alcalde Eric Adams se unió ayer martes a las fuertes críticas contra el fiscal de Manhattan, quien anunció que no acusará a la novia no identificada del ex convicto Austin Simon, abatido por el bodeguero dominicano José Alba y que apuñaló al trabajador mientras se defendía del ataque de su pareja, a quien tuvo que asesinar para proteger su vida.

Los videos más recientes muestran a la mujer con un cuchillo en la mano y lanzando puñaladas a Alba a quien cortó en un brazo y la espalda.

A pesar de las evidencias, el fiscal Alvin Bragg, un nativo afroamericano de Harlem, sostiene que la mujer solo estaba defendiendo a su novio.

Ignorando que el ataque de la mujer a Alba, se tipifica como intento de asesinato, delito grave en primer grado el fiscal se ha mantenido firme en esa posición, mientras solicitó fianza de $250 mil dólares contra Alba cuando fue arrestado el primero de julio, lo envió a la cárcel de Rikers Island y no ha decidido desestimar los cargos fuera de lógica, debido a que la muerte de Simon fue provocada y en defensa propia.

El alcalde, coincide en las declaraciones con numerosos criminalistas, ex fiscales, jurisconsultos y ex policías que están abogando porque a la mujer se le imputen las acusaciones.

Las imágenes muestran a la novia de Simon sacando un cuchillo de su bolso y apuñalando al trabajador.

El alcalde aclaró que aún no había visto el video, pero advirtió que cualquiera que viole las leyes tiene que rendir cuentas en la justicia.

“Cualquiera que lleve a cabo un asalto de cualquier naturaleza debe rendir cuentas por ello. Entonces, si en ese video se determina que ella violó la ley, creo que la ley debe ser aplicada. Pero el fiscal del tiene la decisión final”, añadió Adams.

“Mi trabajo es continuar poniéndome de pie y apoyando a los neoyorquinos trabajadores, que no deberían ser víctimas de un comportamiento agresivo”, señaló el alcalde.

La mujer, aunque aparece nítida en el video con el cuchillo y sus manos ensangrentados, le negó a la policía que ella haya cortado a Alba.

Fuentes policiales le dijeron a medios locales que la mujer no ha sido acusada porque los fiscales sintieron que sus acciones estaban justificadas ya que estaba defendiendo a su novio.

Adams, quien ha defendido a Alba, dijo que tuvo una breve conversación con el fiscal durante una reunión en el Ayuntamiento, sobre el crimen pero se negó a entrar en detalles.

“Tuvimos una conversación sobre el caso y ustedes saben que no voy a revelar conversaciones privadas”, dijo Adams a los reporteros.

“No entiendo porqué el fiscal del distrito no la ha acusado”, dijo el dirigente de los bodegueros Francisco Marte, del Grupo Bodegas y Pequeños Negocios (BBG), que ha estado al lado de Alba desde el día siguiente del incidente.

Marte aparece en una foto mostrando la profunda herida en el brazo de Alba que ambos tomaron en el apartamento del acusado.

“Ella participó en eso”, dijo Marte sobre el incidente. “Se supone que ella está en la cárcel y la fianza de $250,000 que Alba una vez enfrentó debería ser también para ella, no contra él”.

El abogado defensor y ex fiscal de El Bronx, Michael Discioarro dijo que está del lado de Alba en este caso.

Añadió que “estamos viendo bien cómo funciona el sistema para la persona promedio”. “Imagínese si no hubiera video. José Alba nunca hubiera sido liberado de Rikers y la novia testificaría contra él, probablemente perjurándose a sí misma”.

Simon, quien pasó tiempo en una prisión estatal por agredir a un policía, irrumpió detrás del mostrador y empujó a Alba contra la pared, luego bloqueó su salida, según muestra un video.

