Piden a dominicanos que no son del PLD, abstenerse de votar en las primarias

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El precandidato a diputado de ultramar por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNVC, Rafelito Corcino, pidió a los dominicanos en el país, que no son miembros, ni simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, abstenerse de participar como votantes en las primarias abiertas.

Advirtió, que con su participación, los criollos estarían legalizando el fraude electoral, que entiende pretende montar el PLD en las próximas elecciones.

Sostuvo en ese orden, que el partido oficialista, estadísticamente no tiene números para ganar los venideros comicios.

“Pero, con unas primarias abiertas, pretende completar y legalizar, para tener un argumento que le permita justificar ante la Junta Central Electoral. Por tanto, si usted no es peledeista, no simpatiza con ese partido. Usted no tiene vela en ese entierro, no vote en esa primaria”, sostuvo.

Visualizó, que el descontento que manifiesta la mayoría de los dominicanos, dificulta que el PLD gane las elecciones del próximo 2020, “sea Gonzalo o Leonel, el PLD debe perder”.

