Piden a comisión de turismo del Senado declarar a Dajabón provincia ecoturística

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El senador por la provincia fronteriza de Dajabón, David Sosa, sostuvo un encuentro con la comisión de turismo del Senado, donde pidió que sea declarada esa demarcación como atractivo ecoturístico.

Sosa, planteó que el turismo sostenible es una extraordinaria vía para potenciar el desarrollo económico de Dajabón, para que de igual modo puedan ser aprovechadas todas sus bondades y bellezas naturales e históricas.

Señaló que no basta que se declare esta provincia como ecoturística si no hay un seguimiento y si no se les presta mayor atención, resolviendo las necesidades básicas de sus comunidades y las infraestructuras colectivas de sus territorios.

En el encuentro estuvieron presentes además la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal de Jiménez, presidenta de la Comisión, los senadores Dionis Sánchez de Pedernales; Santiago José Zorrilla del Seibo; y Alexis Victoria de María Trinidad Sánchez.