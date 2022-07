“Piculín” Ortiz afronta cargos por “armas y daños”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El exbaloncestista puertorriqueño José “Piculín” Ortiz fue citado a una vista el 22 de julio para enfrentar cargos por Ley de Armas y daños por un suceso que protagonizó en la madrugada de este lunes frente a su negocio en Puerto Rico.

Tras la citación, Ortiz publicó unas declaraciones en su cuenta de Twitter.

“Como es de conocimiento público y ha trascendido en los medios de comunicación, se radicaron cargos y se encontró causa para juicio por un incidente ocurrido en el estacionamiento de mi negocio en Parguera, Lajas”, dijo Ortiz.

“Dichas alegaciones están siendo manejadas por mi representación legal quienes me han indicado que no debo hacer o emitir comentarios para no afectar la investigación en curso”, agregó.

A su vez, dijo estar “agradecido por su preocupación y gran apoyo de los buenos amigos”.

La jueza Margarita Gaudier, del Tribunal de Mayagüez (oeste), fue quien examinó la prueba contra Ortiz, encontrando “causa probable” e imponiéndole una fianza de 5.000 dólares, la cual aportó mediante un fiador privado, informó la Policía.

El caso fue consultado el lunes con la fiscal Marilisa Jiménez, quien instruyó presentar cargos contra Ortiz, de 58 años, por el Artículo 606 de la Ley de Armas y el Artículo 199 (daños) del Código Penal de Puerto Rico y llevado ante la jueza.

Los cargos que enfrenta Ortiz fueron impuestos luego de que un ciudadano, identificado como José Vargas Dominicci, se querellara contra el exbaloncestista por agresión agravada y daños en la madrugada de este lunes frente a la pizzería “Vintage Pizza” en el sector turístico de La Parguera en Lajas (suroeste).

Según la investigación preliminar, Dominicci alegó que Ortiz le apuntó con un arma que describió como pistola color negro.

Esta no es la primera ocasión en que Ortiz tiene problemas con la ley. En el año 2011 fue detenido por las autoridades en Puerto Rico por posesión de cerca de un centenar de plantas de marihuana. Por ello, cumplió seis meses de cárcel y nueve meses de arresto domiciliario.

No obstante, tiempo después volvió a prisión durante 45 días por incumplir con las horas de servicio comunitario establecidas en una sentencia por la posesión de la marihuana.

Ortiz es miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional.

Ortiz comenzó a jugar profesionalmente con los Atléticos de San Germán en Puerto Rico, y en 1991 fichó por el CAI Zaragoza, antes de jugar en la NBA con los Utah Jazz.

También jugó en el Real Madrid, Barcelona, Festina Andorra, Unicaja Málaga, en el Larisssas, Iraklis y Aris Salónica.

