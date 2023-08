Pichardo y Molinari, campeones overall del 1er. Torneo Fiebre de Golf Open 2023

El evento se jugó a 27 hoyos en La Cana Golf Course.

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.– Medios Fiebre de Golf realizó la primera edición del torneo “Fiebre de Golf Open, Edición Las 3 Caídas” en el campo La Cana del complejo Puntacana Resort and Club. En el evento, la pareja conformada por Juan Carlos Pichardo y Giancarlo Molinari se alzó con el Mejor Score Gross overall (104 golpes, -4), para convertirse en los campeones absolutos del torneo que se jugó en las modalidades de Scramble, Best Ball y Golpes Alternados utilizando los 27 hoyos de La Cana en sus combinaciones Tortuga, Arrecife y Hacienda. El mejor neto quedó en manos de Edwin Ramírez y José Cortinas (82). El evento dio inicio con las palabras de apertura y explicación de las reglas del torneo a cargo del presidente de la empresa, Felix Olivo. El saque de honor lo realizó Daniel Hernández.

Olivo expresó agradecimiento y satisfacción por el éxito del evento. “Hemos puesto en escena un torneo diferente, pensado para el disfrute de los participantes. Agradecemos a los patrocinadores que lo hicieron posible, así como a jugadores y a todo nuestro staff. Celebramos los 19 años de nuestro programa por todo lo alto, y esperamos con ansias el 2024 para celebrar junto a los Fiebruses nuestro vigésimo aniversario”, dijo Olivo durante el acto de premiación que fue realizado en el Hoyo 19 instalado en el driving range de La Cana.

“Fue un duro reto combinar nuestro juego en tres formatos distintos en 27 hoyos, pero Giancarlo y yo lo conseguimos y estamos muy felices de obtener esta gran victoria en la puesta en escena del primer evento de nuestros amigos de Medios Fiebre de Golf. Felicito también al resto de ganadores”, expresó Pichardo tras ser premiado por Felix Olivo y su esposa Maité Camasta, ejecutivos de la empresa organizadora.

GANADORES: Categoría A: 1ero., Héctor Méndez y Ganesan Ponnambalam (96), 2do., Amilcar Kalaf y Sergio Mármol (99)*, y 3ero., Alexis Santana y Jensen Martínez (99)*. Categoría B: 1ero., Leandro Sepúlveda y Ricardo Mateo (83), 2do., Gerardo Genao y Dennis Batista (90), y 3ero., Nicolas Quintero y Edgardo Paredes (91)*. Categoría C: 1ero., Augusto Y Cesar Reyes (83)*, 2do., Elvis Pichardo y Fidias Brache (83)*, y 3ero., Volker Schmid y Pedro Vizcaíno (84). Damas: 1ero., María Voytova y Ekaterina Riasentseva (97)*, 2do., Eneida Martínez y Eileen Hidalgo (97)*. Los ganadores de acercamientos a bandera fueron Rafael Díaz y Ottoniel Aybar (3 y 5 de Tortuga, respectivamente), Philip Díaz y Antonio Martínez (3 y 5 Arrecife, respectivamente), y Patrick Danesin (7 Hacienda).

PATROCINADORES: El torneo contó con el apoyo de importantes empresas como Banreservas (Main sponsor), Grupo Puntacana , Casa Brugal, La Famosa, AFP Reservas , iQTek, ARV Group, Inversiones y Reservas – Puesto de Bolsa, RV Consultores Internacionales, Santo Domingo Motors y su marca Cadillac, BM Cargo, Markatel, Comunicación Estratégica, The Butcher Shop, Marca Directa, SAGA Cigars , Elías Distribuciones con su marca Cerveza Peroni, Club Car, Refricentro Rubiera, Alkifiesta, Westinghouse, United Brands y sus marcas Whisky Ballantines, Ginebra Gibson’s y cervezas Heineken, Coors y 809, Golf Destinaire, Paletazo, De los Reyes Cigars, Escudea Centro de Vacunación Infantil, Café Santo Domingo, Grupo Fílmico, Digital Marketing to Consumers (DMC), SAMPLE, Grabo Estilo, Coolekos, AM Resorts a nombre de sus hoteles Secrets, Cigarro Dominicano, Trofeos y Bordados by Leo Sánchez Sports, La Aurora Cigars, Ja-Ja, Tabacalera Cigars a nombre de sus productos The Bankers y Vega Fina, Singular Pack, Coradin Relaciones Públicas, AmeriRent, FDG Viajes y Medios Fiebre de Golf.

Al final del evento el público disfrutó de una gran fiesta de premiación amenizada por la Banda Café Colao, buena música, puros y tragos, así como un gran almuerzo de clausura en el “Hoyo 19 Fiebrú”.