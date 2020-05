Pichardo dice ante profunda crisis el país necesita las manos expertas de Leonel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo, dijo ese lunes que la magnitud de la crisis económica global desatada por la pandemia del coronavirus, es tan grande y presenta tantos retos y desafíos que el país necesita de manos diestras para poder hacerle frente con éxito, atribuyendo esas condiciones a Leonel Fernández, candidato presidencial del partido verde y la cayena.

Pichardo, quien es el titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales, recordó que el mundo ha vivido tres grandes crisis del capitalismo que han impactado severamente en la economía mundial y subrayó que todas tuvieron un origen en factores de la producción que contrajeron el PIB, desaceleraron el comercio, generaron desempleo y pobreza.

“Para que tengamos una idea del alcance de esta crisis económica derivada de la Covi-19, es bueno recordar que en la crisis del veintinueve en EE.UU. el desempleo se colocó en un 25% y la economía tuvo una contracción del 27%, mientras que con el trastorno al aparato productivo en la actualidad el desempleo podría llegar al 30% y el volumen del PIB podría caer en un 50%, datos que están por encima de la crisis del 29”, aseguró Pichardo quien también fuera presidente de la Copppal y el Parlacen.

“Esta crisis económica derivada del coronavirus es de igual o mayor dimensión que las crisis anteriores, del 1873, del 1939 y del 2008”, puntualizó.

Asimismo, el dirigente fuerzapueblista explicó que se hacía necesario hacer la comparación para que se entienda la dimensión del problema y el pueblo comprenda que la República Dominicana no podrá superar la situación que sufre hoy si elige para dirigir al país a la máxima expresión de la ineptitud e incapacidad.

A seguidas, Pichardo afirmó que el candidato del Gobierno no está en capacidad de dirigir nada porque no tiene idea de lo que es la economía y todo lo que se desprende de ella, no sabe nada acerca del cambio climático, de teletrabajo, de mercados globales, de integración, en fin, de nada.

En cambio, ponderó las cualidades del candidato de la Fuerza del Pueblo y aliados, Leonel Fernández, indicando que fue él quien encabezó el gobierno que trajo certidumbre a la economía en el 2004 y que sorteó con éxito la crisis financiera del 2008.

“Esa es la razón por la que arribamos a nuestra tercera semana juramentado todos los días a peledeístas en la Fuerza del Pueblo por miles. Dirigentes y cuadros con décadas de militancia que han entendido que sólo Leonel puede enfrentar la crisis y rearticular el voto del auténtico peledeísmo”, aseveró.

Estas y otras declaraciones fueron vertidas en el programa “El Interactivo” que se transmite de lunes a viernes a través de la Super 7, 107.07 FM.

