Piantini Munnigh: Del 70 % que gana salario mínimo en RD, al 60 % se va en los productos alimenticios

Sostiene que el Gobierno ha enfrentado la corrupción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El economista y exvicegobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Luis Manuel Piantini Munnigh, manifestó que del 70 % que gana salario mínimo en el país, el 60 % se le va en productos alimenticios.

A entender de Piantini Munnigh, la inflación en RD afecta más a las clases de abajo, a la gran población, que al crecimiento.

“La gente se fija más en el crecimiento y no ve el efecto de la inflación sobre las personas. Y el efecto de la inflación sobre las personas es lo que está afectando ese sentimiento de la gente que dice que el dinero no les da… ¡y es que no le da realmente!”, añadió.

“Tú mides la inflación, ok perfecto. Pero del 70 % que gana el salario mínimo, el 60 % de ese salario mínimo, se le va en productos alimenticios y en esos productos hay acaparamientos” y que el apoyo que da el Gobierno a través del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), “no llega a todo el mundo”.

Destacó que el Gobierno ha implementado importantes medidas de redistribución, mediante una serie de ingresos adicionales que le da a la población, tal como lo hacía el extinto expresidente Joaquín Balaguer, con las ayudas de “paquetes y funditas” y que ahora el actual Gobierno lo da para que el padre mande a los hijos a las escuelas y otras ayudas sociales.

Informes del Banco Central

Al ser preguntado sobre los informes que ofrece el Banco Central sobre los niveles de crecimiento de la economía en RD, Piantini Munnigh señaló que lo que hace el BCRD es recolectar las cifras y que mediante esa recolección tiene una serie de cálculos que determinan cuál ha sido el resultado para la medición de Producto Interno Bruto (PIB).

En ese sentido, aclaró que el BCRD no tiene el instrumento político para crear políticas de manejo de los ingresos y “hacerlos más justo”.

Piantini Munnigh destacó, que de acuerdo a un organismo internacional, que habla sobre la medición y la distribución de los ingresos, el 10 % captura el 70 % del PIB.

Gobierno ha enfrentado la corrupción

Piantini enfatizó, que si hay un Gobierno que ha enfrentado la corrupción ha sido el actual, a través del Ministerio Público.

“Ahora, cuando tú ves quienes son los que están presos, tú no ves un político, tú ves al familiar, pero no ves un político, inclusive, los que actuaron como políticos actuaron marginalmente, porque nunca fueron dirigentes de bases, sino que llegaron a ser político cuando estaban en el poder prácticamente”, dijo.

En ese sentido indicó que a su criterio se ha estado atacando a la periferia.

“Se está atacando la corrupción, ¿Pero qué corrupción, cuál corrupción?, cuestionó.

