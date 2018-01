Pianista peruana Ania Paz anuncia calendario de actividades en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La pianista y compositora Ania Paz regresa del Perú a presentar su nuevo disco de jazz “Dos Mundos” en el país a través de diversos eventos que se llevarán a cabo este mes de enero.

El jueves 11 de enero a las 9:00 pm presentará un concierto en La Espiral, calle Las Mercedes 313, Zona Colonial, junto a dos artistas dominicanos que participan en el CD: el bajista Virgilio Feliz Junior y la actriz Yanela Hernández.

El viernes 12 de enero a las 8:30 pm realizará un Concierto de Piano Solo en Segunda Casa, Av. Sarasota 21, Torre AIRD, donde presentará en formato acústico tanto composiciones originales del CD Dos Mundos, como obras inéditas.

El sábado 13 de enero a las 9:30 am llevará a cabo una Clase Magistral de Armonía en la Sala de Música de Instrumentos Fernando Giraldez, Calle Roberto Pastoriza 325; seguida por un Encuentro “Meet and Greet” con la artista y una última presentación del CD Dos Mundos a las 11:30 am, junto al saxofonista dominicano Guarionex Merette.

La Master Class tiene como objetivo profundizar en conceptos armónicos aplicados a disciplinas creativas como la improvisación, la composición, los arreglos, la orquestación y la re-armonización

Ania Paz ha vinculado su trabajo a diversos valores universales, como el acercamiento de culturas a través de la música, la integración de diversas disciplinas artísticas, la difusión de obras de compositores actuales, y la inspiración a la comunidad.

