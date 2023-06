Phoenix, sin salidas con DeAndre Ayton

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- Son solo cinco años en la NBA, pero han dado para mucho. DeAndre Ayton ha vivido (y vive) en el candelero de los Suns. Su juego, su actitud, sus números en partidos importantes, sus enfrentamientos con el ex entrenador Monty Williams, su deseo de marcharse, su firma con Indiana Pacers, su permanencia al ser agente libre restringido… Intensidad ha habido, si bien no toda sobre el parqué.

Con tal escenario, un verano más Phoenix se ha planteado su salida. Así es. Con un proyecto que girará alrededor de Devin Booker y Kevin Durant, en Arizona no estarían nada descontentos si logran un paquete razonablemente bueno a cambio del pívot. ¿Qué ocurre entonces? Que es una opción que ni existe en estos momentos.

Según informa Adrian Wojnarowski de ESPN, las salidas que tienen los Suns con Ayton son ninguna –exceptuando quedarse con él un año más–. El reputado periodista recalca que en estos momentos el mercado del center nacido en Bahamas es escaso; tanto es así que se estarían enfrentando a soltarlo a cambio de casi nada, justo lo que han querido evitar desde el pasado verano.

Suena un poco triste, pero así es. Phoenix continúa con Ayton no por convencimiento, sino como mal menor. Una cosa es que no les convenza y otra decidir entre él y casi nada. No es una pregunta nueva por Arizona. Como adelantábamos, el pasado verano pudieron dejarle partir. Ayton quería el máximo para firmar una extensión, pero no se lo dieron y terminó por cerrar un acuerdo máximo con Indiana. ¿Qué hicieron los Suns? Igualarlo con la idea de no perderlo gratis y poder negociar con él en el futuro. La primera parte del plan era sencilla, pero la segunda se está complicando por momentos.

El reto de Vogel

A grandes problemas, grandes soluciones. Los Suns cambiaron recientemente de propietario –ahora lo es Mat Ishbia– y al concluir su participación en playoffs prescindieron de Monty Williams para contratar como head coach a Frank Vogel. Es un cambio de paradigma. Vogel tiene un perfil más defensivo y, si vamos al detalle, más ‘cariñoso’ con los pívots. No es casualidad, en el seno de la organización saben que necesitan potenciar a Ayton (como única salida) y el nuevo entrenador ha recogido el guante.

«Puede ser un gran elemento disuasorio en defensa y todavía hay áreas en las que puede crecer ofensivamente. Tengo la intención de conectarme realmente con él y restaurarlo a un jugador de nivel All-Star», avisaba durante su presentación.

No todo son números

16,7 puntos y 10,4 rebotes en 30,6 minutos por noche. Así se miden estadísticamente los cinco años que lleva Ayton en Phoenix. Teniendo en cuenta que ha coincidido con Devin Booker, Chris Paul y en última instancia con Kevin Durant (solo algunos partidos), se podría decir que su aportación es más que correcta, incluso que ya la querrían otros equipos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que puede no ser el pívot que necesitan.

Vogel se olvida del brillo del que fue número 1 del draft de 2018 y habla de defensa. Vogel quiere a Ayton, pero a otro Ayton, a uno fuerte bajo los aros, que intimide, que dé algún ‘palo’ más duro de la cuenta. Si lo consigue puede suponer un salto enorme para los de Arizona, pero llevamos cinco años sin que eso ocurra. Quizá es que simplemente necesitan otro jugador, por muy bueno que pueda llegar a ser Ayton.

