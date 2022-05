Phoenix puede recuperar a Torrey Craig para el quinto juego contra Dallas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- Phoenix, mejor equipo de la temporada regular con un total de 64 victorias, encara en unas horas un partido trascendental de cara a sus aspiraciones de anillo. Con 2-2 en la eliminatoria, vencer el quinto –lo juegan en casa–, suele ser un paso casi definitivo para pasar de ronda. Necesitan conseguirlo y tienen mimbres para ello, pero llegados a este punto claro está que toda ayuda es poca.

Por ello, recuperar a una pieza como Torrey Craig puede darles cierto empuje. El alero se ha perdido los dos partidos disputados en Texas a causa de una contusión en el codo derecho; sin embargo, la organización de Arizona ha actualizado su estado como probable para el Game 5, por lo que todo apunta a que estará a disposición de Monty Williams, flamante Entrenador del Año.

El alero, ocupando el ya clásico rol de 3&D, ha visto como los 20,8 minutos por noche que disfrutaba en temporada regular se han visto reducidos hasta los 7,5 en la postemporada. Ya sea por ajustes o por los problemas físicos, lo cierto es que hasta ahora no tenido demasiada relevancia en el devenir del equipo en las dos primeras eliminatorias. ¿Quiere decir ello que no puede ser importante esta noche? No. Los Suns tuvieron enormes dificultades para frenar el ataque de Dallas en el último partido; tanto es así que les cayó una lluvia de triples. Quizás la presencia de Craig durante algunos minutos pueda ayudarles a frenar tal sangría. Sea así o no, es una buena noticia para Monty Williams contar al menos con esa alternativa.

Relacionado