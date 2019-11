Phil Regan: “Lo que me mantiene es el amor por el béisbol”

Comparte esta noticia

El veterano es el coach de pitcheo de los Toros del Este

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA,-A los 82 años nos distingue ver una cara muy familiar aún en uniforme y es el coach de lanzadores de los Toros del Este, Phil Regan, un exlanzador nacido en 1937 y quien debutó en Grandes Ligas hace casi 60 años.

Pero la fanaticada dominicana lo recuerda más cuando lideró a los Leones del Escogido a dos coronas consecutivas en las temporada 1987-88 y 88-89. También se coronó campeón con Leones del Caracas en el beisbol venezolano en la temporada 1989-90.

Este gran veterano parece inagotable con una energía envidiable, conocido con el apodo de “El Buitre” bautizado así por sus compañero Sandy Koufax, cuando jugaban para los Dodgers en Los Ángeles.

Lo llamó así por su capacidad ganar partidos como relevista cuando en 1966 tuvo marca de 14-1 y 21 rescates con un porcentaje de carreras limpias de 1.62.

En la temporada 2018-19 siendo el coach de pitcheo de los Toros la efectividad colectiva bajó de 3.65 a 2.80 en la Serie Regular, en un trayecto de 141 innings lanzados. En el round robin el promedio de carreras limpias estuvo en 3.20, este año lidera la franquicia en efectividad colectiva y el staff de abridores lidera la liga en salidas de calidad con 11 en 20 partidos jugados a la fecha.

“He estado trabajando en el béisbol por más de 60 años y he visto muchos cambios en este juego en los últimos diez, principalmente en el uso que le dan al bullpen, recuerdo que en 1966 tuvimos más de 60 juegos completos con los Dodgers, los lanzadores ya no completan los juegos y eso es un cambio bien grande, la forma como entrenan los jugadores, las analíticas tienen mucha participación y definitivamente esto ha cambiado mucho, apuntó Regan mientras preparaba el cuerpo de lanzadores disponibles para el partido ante Gigantes del Cibao en la noche del miércoles.

Sentarse con Phil Regan y conversar sobre béisbol es una delicia, es uno de esos momentos especiales que uno no debe dejar de aprovechar, esas vivencias desde que se subió al montículo por primera vez en la gran carpa, luego sus historias como manager y ahora como coach no tiene desperdicios.

Aún en el béisbol y con energía

Verlo uniformarse con tanto ánimo, estar temprano y trabajar con los prospectos y veteranos del equipo es admirable.

“Estoy saludable, me siento bien, tuve una gran oportunidad con los Mets esta temporada para seguir trabajando, lo que me mantiene en esto es el amor al juego, amo el béisbol, amo trabajar con los jóvenes me gusta verlos mejorar y que sean exitosos”, narró el veterano.

“Esto es lo que me mantiene y no me canso aún con todos los grandes cambios el béisbol es lo mejor del mundo”, indicó

Un sabor muy especial como coach de pitcheo

Su rol como entrenador de pitcheo en los Mets de Nueva York tiene un sabor muy especial. “Es importante que los jóvenes entiendan que me preocupo personalmente por ellos, trabajando con ellos en ligas menores hasta verlos llegar como DeGrom, Matz, Syndergaard, Familia, Wheeler, todos estuvieron conmigo en Port St. Lucie me llena de satisfacción verlos en el nivel más alto” manifesto.

Su llegada a los Azucareros

En funciones como dirigente con los Azucareros del Este en las temporadas 1985-86 y luego 10 años después en 1995-96 ha podido ver como ha ido evolucionando la franquicia con sede en La Romana, pero antes de eso ya pertenecía al staff como coach en 1983.

“Fuimos una franquicia de expansión, y estuve con Cookie Rojas y fue un gran logro, pero veo que ahora tenemos una mejor finca, ahora tenemos jóvenes talentosos que quieren jugar aquí con los Toros, esa es la gran diferencias ahora quieren venir a jugar y ser parte de esto y obviamente la franquicia ha cambiado mucho, es mucho más organizada “

Ha vivido grandes momentos

Con un curriculum tan amplio las memorias de Regan están llenas de grandes momentos.

“Uno de los momentos especiales que recuerdo de aquí fue cuando clasificamos por primera vez en mi primera uno aquí, luego Cookie Rojas me motivó para ser manager para la próxima temporada y fue cuando Rojas se acercó al Gerente Arturo Gil y le habló sobre esa oportunidad y fue cuando ahí empecé mi carrera como manager. Arturo me dio esa oportunidad” Resaltó.

Analíticas y sabermetría ayudan.

Se le preguntó sobre lo que a su entender como ha beneficiado al béisbol el uso de estadísticas de nueva general en su labor diaria como coach.

“Es algo que nos ayuda, no podemos esconder lo que está a la vista, tuvimos grandes reportes que nos ayudaron con los lanzadores a mi llegada”, contó Regan

Ve mucho talento.

Regan disfruta día a día de los prospectos y brazos que ya son bien conocidos en la franquicia, pero entre tantos nombres resalta a Francisco Jiménez, el veterano Alexis Ogando, el zurdo prospecto Ángel Perdomo quien considera será un buen lanzador en las mayores.

Quiere cambios en Lidom

Uno de los aspectos que indicó el veterano coach es que le gustaría ver como la Lidom tomara medidas con jugadores importados que son contratados por un período de tiempo y uno como coach o manager hace planes con ellos y estos deciden marcharse sin ninguna razón específica.

“Es una situación incómoda, uno pierde el chance en ocasiones de ganar un campeonato, nuestros planes cambian y me gustaría ver que esas reglas cambien”, apuntó.

Regan se mostró preocupado además por lo diferente que se comportan los jugadores están en ligas invernales y como lo hacen en Estados Unidos. “Me gustaría ver como se regulariza la hora de presentarse diariamente a las prácticas de los jugadores tal cual ellos cumplen en MLB, entiendo que esto es pelota de invierno, pero es la misma responsabilidad” indicó

Grandes lanzadores dominicanos

Cuando se le preguntó le pareció muy divertido y entró en carcajadas, pero no duró mucho en mencionarme lanzadores que vio en los playoffs cuando fue manager de Leones Del Escogido.

Pascual Pérez, José Rijo, Juan Guzmán, Ramón Martínez, quedó impresionado en ese momento y obviamente Pedro Martínez y Juan Marichal,

“Para mí fue difícil verlo con los Gigantes en contra mi equipo de los Dodgers, También Mario Soto fue un gran lanzador”, concluyó.

