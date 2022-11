PGR dice es “phishing” al alertar sobre correos falsos a su nombre o del MP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) alertó este lunes sobre enlaces de email o minimensajes falsos a su nombre o del Ministerio Público (MP).

El órgano especificó que esos mensajes pueden ser una solicitud para acudir a una citación a la sede de la Fiscalía a una determinada jurisdicción o para atender la notificación de una supuesta querella.

“Evite que desaprensivos sustraigan sus datos”, expresó la entidad tras indicar que es phishing en una publicación en su cuenta de Twitter.

La PGR recomendó a las personas que no respondan el mensaje, no lo reenvíen, no lo abran ni complete los documentos, mucho menos que descargue los ficheros adjuntos.

Desde hace una semana la institución está alertando a los ciudadanos para que no caigan en este tipo de engaños.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), el phishing es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.), con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico.

