PGR cita a Camacho, a alcalde Encarnación y a asistente de Danilo

El diputado Radhamés Camacho, Robert De la Cruz, asistente del ex mandatario Danilo Medina y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Encarnación, fueron citados este viernes por la Procuraduría General de la República (@procuraduriagralrd ) para explicar el patrimonio presentado en sus declaraciones juradas. Pese a insistencia de los periodistas a su salida el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho no ofreció declaraciones al respecto. Según la institución judicial, los tres incumbentes fueron citados para explicar con detalles las sumas de dinero que figuran en sus declaraciones de bienes y las supuestas incongruencias que se presentan en las documentaciones que presentaron ante la Cámara de Cuentas. En ese sentido, la convocatoria al diputado Camacho se efectúa luego de que el legislador presentara un capital de RD$87,517,748.58. El legislador, según se declaración jurada, presentó un aumento significativo durante el período en que fue presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión del expresidente Danilo Medina (@danilomedina). Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD #danilomedina #camacho