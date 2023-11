PGA Ocean’s 4 se digitaliza al incorporar tecnología de vanguardia en su academia golf

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Grupo Piñero, a través de su división Bahia Principe Golf, da un paso más en la digitalización y modernización incorporando las últimas herramientas tecnológicas a la Academia de golf de PGA Ocean’s 4, en Playa Nueva Romana, el segundo campo de golf afiliado a la PGA en América Latina y el tercero en el mundo fuera de EE. UU.

Una de las novedades que presenta la academia de golf es la reciente incorporación de la tecnología Trackman, un avanzado monitor de vuelo de la bola que proporciona a los jugadores datos precisos acerca de su swing y la trayectoria de la bola, y que se destaca por ser el más avanzado en la actualidad. Este avance se ha convertido en una herramienta esencial para los profesores de golf, permitiendo a estudiantes de todos los niveles mejorar sus habilidades y su desempeño en el juego.

Además, a través de esta alianza con la Asociación de Profesionales de Golf de América, la marca Bahía Príncipe Golf y sus campos PGA Ocean´s 4 tienen como objetivo garantizar a los usuarios altos estándares de excelencia en todas las áreas de la operación con miras a promover el juego del golf con el fin de seguir aumentando la familia de aficionados en el mundo, a través de la implementación de herramientas que fomenten el aprendizaje más fácil y rápido.

Gracias a esta sinergia, la academia cuenta con la presencia de Iván Merino, un profesional miembro de la PGA of America, con más de 20 años de experiencia en la formación de jugadores del golf alrededor del mundo, trabajando en los principales y más prestigiosos clubes como Los Cerros y La Palma Polo Club en Ecuador o La Mirada en California. La colaboración con la PGA of America no solo enriquece la oferta educativa de la Academia, sino que también brinda a los jugadores de todo tipo y nivel, tanto no iniciados como expertos, la oportunidad excepcional de recibir instrucción directa y personalizada de un maestro con un destacado historial en el ámbito del golf de élite.

Carlos de Linares, director general de PGA Ocean´s 4 expresó: «En la nueva academia PGA, nuestro compromiso es brindar a golfistas de todos los niveles una experiencia única, divertida y tecnológicamente avanzada, el Trackman posee infinidad de recursos tales como juegos, retos, y campos virtuales de primer nivel mundial. De igual manera, nuestra alianza con PGA of America y la metodología de enseñanza novedosa, ofrecen el mejor ambiente para aprender y mejorar el juego».

Sobre PGA Ocean´s 4

PGA Ocean´s 4, que está situado en la bahía del complejo Bahía Príncipe La Romana, dentro del mismo complejo donde se encuentra Playa Nueva Romana, el residencial de lujo sus campos de golf, cuenta con un total de 27 hoyos repartidos en dos campos de golf, ubicados estratégicamente con vista al mar.

Además, los campos de golf, uno con 18 hoyos de par 72 y otro de 9 hoyos de par 3, han sido diseñados para hacer pleno uso de la topografía diversa que incluye múltiples niveles y pendientes. Esto no solo le otorga una singularidad característica, sino que también agrega un nivel de desafío extra a la experiencia de jugar.

Finalmente, los ¨greens¨, que son las zonas donde se encuentra el hoyo, se destacan por su excelencia en cuanto a velocidad y la forma en que la pelota se desplaza sobre ellos, ofreciendo una superficie impecablemente mantenida para los jugadores de golf.

Sobre Bahia Principe Golf

Bahia Principe Golf es una de las subdivisiones que integra, junto con Bahía Príncipe Residences y Bahía Príncipe Hotels & Resorts, la unidad de negocio Living Resorts de Grupo Piñero. Especializada en el diseño, construcción y gestión de campos de golf, cuenta con la certificación de PGA of América, una de las organizaciones deportivas más importantes del mundo del golf, y actualmente opera dos clubs con 4 campos y 54 hoyos: PGA Riviera Maya, en México; y PGA Ocean’s 4, en República Dominicana. Además, y en línea con la política de sostenibilidad del Grupo, realiza una gestión responsable y respetuosa con el entorno, proporcionando experiencias únicas para que todo tipo de jugadores disfruten de este deporte.

Sobre Grupo Piñero

Grupo Piñero es una compañía multinacional española de origen familiar fundada en 1977. Con un equipo integrado en la actualidad por más de 14.000 profesionales, el Grupo ha evolucionado para extender su propuesta de valor más allá del sector turístico, estructurando su actividad en tres unidades de negocio con el objetivo de potenciar al máximo las sinergias y garantizar la consistencia en calidad e innovación de sus productos y servicios. Living Resorts comprende su actividad hotelera, complejos residenciales y campos de golf en España y Caribe bajo la marca Bahía Príncipe. Travel que comprende las actividades de turoperación bajo la marca Soltour y las actividades de receptivo bajo la marca Coming2. Por último, la división Mobility agrupa otros servicios de movilidad en destino, entre los que destacan su apuesta por el desarrollo de la movilidad sostenible.

El propósito de Grupo Piñero es crear vivencias emocionantes . Para hacerlo posible, a puesta por una gestión responsable que permite ofrecer la mejor experiencia a clientes y empleados y contribuir activamente al conjunto de la sociedad, con la sostenibilidad como eje central y el crecimiento sostenible y la innovación como los pilares fundamentales de su estrategia.